Acea....Navigo nel buio ed ho bisogno assoluto del tuo aiuto

Sono un paio di giorni che in zona Serpentara in Viale Lina Cavalieri, l'illuminazione stradale è completamente assente. Alcuni cittadini del quartiere hanno segnalato l'evento all'Acea, ma con nessuna risposta definitiva circa il giorno dell'intervento. Questi eventi allarmano ancora di più i residenti perché più vulnerabili alla sicurezza, soprattutto in questo periodo in cui vi sono molti eventi per furti. Si richiede alle autorità competenti di attivarsi il prima possibile di ripristinare il servizio per il bene dei cittadini.