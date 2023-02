Ieri ho chiamato il cup per prenotare un’ecografia addominale per individuare un problema di salute. Mi è stato proposta la prima data utile : gennaio 2024! I centri convenzionati non hanno date disponibili prima di giugno e non resta che farla a pagamento . Ma la sanità nel Lazio non era il fiore all’occhiello di Zingaretti e del suo valido assessore D’Amato?