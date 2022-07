Leggendo il dossier della ottima Veronica Di Benedetto Montaccini si propenderebbe per il si. Ma io grave disabile e in quanto tale ho soprattutto la mia finestra che costituisce il mio sguardo sul mondo, a parte l'eccessivo caldo e la mancanza di pioggia, vivo un particolare momento grottesco. Son sicuro della grave aridità della terra e comprendo anche che nella nostra ormai leggiadra e irresponsabile società, l'Apparire è divenuto l'Essere, ma consentitemi non riesco a percepire a fondo la gravità, perchè sempre da quella finestra mi arriva quasi un continuo scrosciare di acqua, terribilmente potabile, che fa si che, nell'eventuale razionamento idrico, risplendano sempre più le nostre auto. Gli autolavaggi continuano a pieno ritmo. In via della Pisana dove risiedo avverto una forma di forte sofferenza nel sentire lo scroscio quasi continuo per tutto il giorno di ottima acqua sparata dalla lancia e continuiamo a sprecare centinaia e centinaia litri di acqua buonissima, ma voi capite che il mito è all'apice. Purtroppo arriveremo a lavarci e bere di meno... ma, perbacco, almeno le nostre auto brilleranno e, per dirla come il grande Foscolo, lo faranno finchè il sole risplenderà sulle sciagure umane. GROTTESCO inquietante. Grazie.