in

Via Conca d'Oro

Montesacro Via Conca d'Oro

in

Via Filippo Parlatore, 11

Centocelle Via Filippo Parlatore, 11

in

Secchioni lasciati sempre più in mezzo alla strada.

Via Valentino Banal, 40 · Prenestino

Via Valentino Banal, 40 · Prenestino

Degrado urbano a Roma in Via Valentino Banal, 40: "Secchioni lasciati sempre più in mezzo alla strada."