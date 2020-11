Scarpe Lidl a ruba (anche) a Roma: il video dell'assurda corsa all'acquisto

Blu, gialle, rosse e logo bene in vista. Le sneakers Lidl sono andate a ruba anche a Roma. La corsa all’acquisto è stata ripresa in un negozio della catena tedesca in zona Magliana.

Il successo delle scarpe Lidl

Non c’è assembramento che tenga, comprare quelle scarpe sportive sembra venire prima di tutto, anche del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl (ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le scarpe – prezzate 12,99 – sono finite sui marketplace online, rivendute anche a 250 euro. Stessa storia per le ciabatte (4,99 euro), per le t-shirt (4,99 euro), per i calzini (2,99 euro), ormai introvabili in tutti gli store.

Il motivo di tale successo per molti è incomprensibile, qualcuno trova quelle scarpe davvero orribili, ma evidentemente si tratta della minoranza, vista la ressa fuori dai punti vendita di Roma e di tutta Italia.

Scene del genere, finora, le avevamo viste solo all’uscita dei nuovi modelli di smartphone di brand famosi in tutto il mondo. Questa volta, invece, è una catena di supermarket a far impazzire i clienti. E i colossi della moda stanno a guardare.

