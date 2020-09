"Romulus", il racconto della nascita di Roma diventa una serie tv di Sky

"Romulus" è questo il titolo della nuova serie Sky Original, che arriverà in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

I primi due episodi del progetto diretto da Matteo Rovere saranno proiettati, infatti, in occasione della quindicesima edizione della kermesse che si svolgerà, dal 15 al 25 ottobre, presso l'Auditorium Parco della Musica.

Romulus, la serie tv Sky su Roma

La serie, prodotta da Sky, Cattleya – parte di ITV Studios - e Groenlandia, è creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV, ed è al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che, fra storia, leggenda e rivoluzione, portarono alla nascita di Roma.

I dieci episodi, girati in protolatino e diretti dallo stesso Rovere insieme a Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale, è ambientata nell’ottavo secolo a.C, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di queste città. Al di fuori di esse il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose.

Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi dei tre protagonisti, interpretati da Andrea Arcangeli (Trust, The Startup - Accendi il tuo futuro), nel ruolo di Yemos, principe di Alba, Marianna Fontana (Indivisibili) nei panni della vestale Ilia, e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini), che interpreta Wiros, un giovane orfano e schiavo. Completano il cast Giovanni Buselli (Gomorra – La serie, L’amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione, La terza stella), Demetra Avincola (Fortunata, Loro 2), Massimiliano Rossi (Il primo re, Il vizio della speranza), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce, Made in Italy, Il primo re) e Vanessa Scalera (Lea, Imma Tataranni – Sostituto procuratore).

La serie è scritta da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Matteo Rovere. La distribuzione internazionale è di ITV Studios. Romulus esordirà a novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV.