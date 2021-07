"Li abbiamo presi a pizze", l'ironia del pizzaiolo romano dopo la vittoria agli Europei

"Li abbiamo presi a pizze", con una pizza e un post sui social, il pizzaiolo romano Daniele Frontoni ironizza sulla vittoria dell'Italia agli Euro 2020.

Noto per la sue iniziative scherzose dedicate ai protagonisti del panorama calcistico - ultima la Pizza SpecialOne dedicata all'arrivo di Josè Mourinho all' A.S. Roma - il pizzaiolo, all’indomani della storica finale di Euro2020, che ha visto Mancini e i suoi salire sul tetto d’Europa, ha voluto saturare i nuovi Campioni con l’ultima creazione.

Una pizza battezzata #PizzaItalia, bianca con mozzarella, pesto fatto in casa e pomodorini pachino, condita a crudo con della succosa mozzarella di bufala, foglie di basilico fresco, pepe nero e granella di pistacchio.

Ogni ingrediente è il simbolo concreto dell’italianità nel mondo, la stessa che a Londra in queste ore, starà risultando decisamente indigesta, così come indigesta per il prossimo futuro sarà la pastasciutta offerta da Leonardo Bonucci al termine della partita vinta dall’Italia sull’Inghilterra, nell’incontrastato tempio del calcio a Wembley.