Panchine giganti, dove si trovano nel Lazio: la mappa completa

Sono solitamente poste davanti a panorami mozzafiato, non passano inosservate per le loro dimensioni gigantesche e contribuiscono a sostenere borghi d'Italia, attraendo turismo persino dall'Estero. Sono le Big Bench, le cosiddette "panchine giganti". E' la Fondazione Big Bench Community Project del disegner americano Chris Bangle a promuoverne l'installazione e nel Lazio se ne trovano 9, ognuna contrassegnata da un numero. Ma dove sono?

La mappa completa delle Big Bench nel Lazio

Iniziamo dalla provincia di Roma. La Big Bench 289 si trova a Lariano, precisamente in località colle Magisterna. Per raggiungerla si deve fare una piacevole passeggiata nel bosco, tra uliveti e frutteti. La panchina è gialla e verde ed è circondata da sculture di legno rappresentanti i funghi, simbolo di Lariano e protagonisti della famosa sagra. Sedersi su quella gigante panchina vuol dire regalarsi una vista incredibile sulla pianura Pontina e sui monti Lepini (si arriva a vedere persino il litorale di Anzio e Nettuno).

In provincia di Roma c'è anche la Big Bench 304, situata a Castel San Pietro Romano. La panchina è posizionata sul monte Ginestro, non distante dalla Valle della Cannucceta. La panchina gigante, in questo caso, è color castagno.

Terza panchina fuori misura nella provincia di Roma si trova a Tolfa. La panchina è immersa nel verde è di colore fucsia e regala un bellissimo panorama sulle colline e il borgo di Tolfa con la Rocca.

Spostiamoci in provincia di Viterbo. Qui si trova l'ultima panchina gigante installata nella nostra regione: la Big Bench 331. Ci troviamo a Soriano nel Cimino ed è questa anche la prima big bench della Tuscia viterbese. La panchina è stata installata in uno dei punti più panoramici della Faggeta Vetusta del monte Cimino che è Patrimonio Unesco. Il panorama è vasto e mozzafiato e si arriva a vedere persino gli Appennini, si raggiunge attraverso un percorso segnalato.

In provincia di Rieti, la Big Bench 246, color bianco e magenta brillante, si trova ad Amatrice, immersa in un frutteto, tra alberi di mele e grappoli di ciliegi. La seduta regala un panorama sui monti della Laga e la Conca Amatriciana. Bastano pochi minuti di passeggiata dal parcheggio per raggiungerla.

Ben 3 panchine giganti si trovano in Ciocaria. La Big Bench 154 si trova a Piglio, sui monti Ernici. Si raggiunge a piedi o, meglio, in bicicletta, attraverso una comoda pista ciclabile realizzata su una vecchia ferrovia. Sedendosi sulla grande panchina si può ammirare il monte Scalambra e tanti parapendii che volano e planano in questa zona.

La Big Bench 261 è situata, invece, nella Valle del Liri, precisamente a Pontecorvo, all’interno del Parco Monte Menola. Da qui si può ammirare dall'alto l'Aabbazia di Montecassino in tutta la sua bellezza. Nei dintorni è presente un'area attrezzata per bambini e uno spazio per picnic.

La terza Big Bench della Ciociaria si trova a Fiuggi ed è la Big Bench 328 di colore bianco e giallo. Siamo sul monte Cesino, in un'area circondata da ginestre di colore bianco e giallo.

Viaggiamo ora verso il mare, in provincia di Latina, nel cuore della Riviara di Ulisse. La Big Bench 265 è la grande panchina situata a Sperlonga. Per raggiungerla bisognerà percorrere l’antica via Flacca, arrivare sulla collina che domina l’Area Archeologica della Villa di Tiberio e le spiagge. Questa Big Bench non poteva che essere blu, colore del mare, che da qui si può ammirare,fino alle isole Pontine e le Flegree.