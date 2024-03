Palazzo dello sport, tutto sull'edificio per eventi sportivi diventato "casa" dei più grandi concerti

Puoi arrivare dal Grande Raccordo Anulare o da via Cristoforo Colombo, dal Torrino, da via Ostiense o dal quartiere Ardeatino, ma se passi per l'Eur, non potrai fare a meno di ammirare quella grande struttura circolare, da anni simbolo di sport, musica e grandi eventi nella Capitale. Stiamo parlando del Palazzo dello Sport in piazzale Pier Luigi Nervi.

Storia e successo del palazzo cilindrico dell'Eur

Nel 2024 si esibiranno qui gli artisti più amati del momento, da Renato Zero a Fulminacci, dai Subsonica ai Pinguini Tattici Nucleari, fino ai cantanti protagonisti dell'ultimo Sanremo, tra cui Gazzelle, Mahmood, Ghali, Il Tre, Emma, Alfa, Irama, Annalisa, Mr Rain, Alessandra Amoroso. Oggi è sicuramente il Palazzo dello Sport la casa dei più importanti concerti indoor romani, ma negli anni, nei decenni, non è stato solo questo.

Il Palazzo dello Sport di Roma trova le sue origini nel 1956, anno in cui venne progettato in occasione delle Olimpiadi di Roma '60. Realizzato dagli architettti Marcello Piacentini e Pierluigi Nervi (da cui prende nome anche la piazza in cui l'edificio è situato), è sicuramente uno tra i capolavori dell’architettura italiana razionalista del Novecento.

Edificio circolare, realizzato in cemento armato, con una cupola di 95 metri di diametro e una copertura in cristallo che dona all'edificio la sua caratteristica forma a cilindro. E' noto anche come il "PalaEur" o il "PalaSport" della Capitale. Fino al 2018, il suo nome è stato PalaLottomatica, per i lavori di ristrutturazione finanziati da Lottomatica, appunto, che hanno portato ad un ampliamento della superficie esterna, alla realizzazione della terrazza che affaccia sul laghetto dell'Eur e alla personalizzazione progettata da Massimiliano Fuksas con i numeri della “smorfia” napoletana sulla facciata.

Ad oggi il Palazzo dello Sport è la più grande struttura al coperto per eventi della Capitale.

Dagli eventi sportivi ai concerti dei più grandi

Nato con un obiettivo sportivo, quello di ospitare alcune gare di pallacanestro e pugilato delle Olimpiadi 1960, da allora il Palazzo dello Sport ha ospitato innumerevoli eventi sportivi. Tanti, anzi, tantissimi i campioni che hanno varcato la soglia del palazzetto dell'Eur e che sono stati protagonisti di vittorie o combattute battaglie proprio tra quelle mura cilindriche.

Dai pugili Sandro Mazzinghi, Nino Benvenuti e Bruno Arcari protagonisti al Palazzo dello Sport negli anni '60 al Campionato mondiale di pallavolo maschile nel 1978. Nel 1991 si svolse qui il Campionato d'Europa di pallacanestro. Nel 2004 ci fu la World League di pallavolo maschile, l'anno successivo, il Campionato europeo. Nel 2005 i Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle. Nel 2007 fu la volta del NBA Europe Live Tour, con due apparizioni dei Toronto Raptors, una contro la NBA dei Boston Celtics, un'altra contro la Virtus Roma. Il Palazzo dello Sport negli anni 2000 è stato anche casa del Campionato mondiale di pallavolo femminile (2014), divenne sede delle final four di Coppa Italia di pallavolo maschile e tanti altri sono gli appuntamenti sportivi che si sono susseguiti negli anni, fino al 2018, quando l'edificio è divenuta la sede stabile delle gare interne di pallacanestro della Virtus Roma.

La sua buona acustica, la possibilità di accogliere circa 12mila persone, però, sin da subito fece comprendere che le potenzialità della struttura andavano ben oltre lo sport. Da qui l'organizzazione dei primi concerti. I Rolling Stones si esibirono qui nel 1970, li seguirono i Depeche Mode, i Cure, Paul McCartney, i Dire Straits, Carlos Santana, Liam Gallagher. Gli artisti italiani, poi, lo hanno reso una delle loro case preferite della musica. Da Renato Zero a Francesco De Gregori, da Elisa a Tiziano Ferro, da Ligabue ai Negramaro, da Eros Ramazzotti a Giorgia, non c'è grande artista italiano che non abbia fatto tappa qui in uno dei tanti tour nei palazzetti d'Italia.