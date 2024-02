Il "palazzo curvo" di Roma, lo strano edificio che deve la sua forma agli antichi Romani

Se è verso Trinità dei Monti che dobbiamo dirigerci per ammirare il palazzo "mostruoso" ispirato a Bomarzo, è spostandoci a Campo de Fiori che si trova un altro palazzo romano dalla forma molto particolare. Parliamo del palazzo curvo di via Grottapinta. Vi è mai capitato di vederlo passando da quelle parti?

Il palazzo curvo di Roma

Abituati a vedere palazzi dritti e dalle forme squadrate, l'edificio curvo difficilmente passa inosservato. Si tratta di un palazzo dalla forma ricurva che trova le sue origini nell'Antica Roma, precisamente ai tempi di Pompeo.

Per raggiungere il palazzo curvo di Roma bisogna attraversare piazza del Biscione, passare sotto il tunnel affrescato - cosiddetto Passetto del Biscione - fino araggiungere via Grottapinta. L'edificio ha una forma curva, proprio perché sorge sulla pianta della cavea dell'antico teatro romano.

La storia del teatro di Pompeo

Nell'Antica Roma, il console romano voleva far realizzare un teatro; al tempo, però, il Senato imponeva la realizzazione di teatri provvisori (solitamente in legno) solo nei pressi di luoghi di culto. Pompeo, allora, fece realizzare su un podio, un tempio dedicato alla dea Venere vincitrice e, lì, realizzò il primo teatro in muratura. Oggi non ne resta traccia, ma la forma curva del teatro la ritroviamo nella facciata di quel palazzo assolutamente bizzarro.

Il teatro fu fatto erigere per volere del console Pompeo, tra il 61 ed il 55 a.C., aveva un diametro esterno di 150 metri e disponeva di 17.500 posti a sedere. Era inoltre arricchito da un quadriportico con delle colonne che si estendevano fino all’area sacra di Largo Argentina. Era quello spazio dedicato alla Curia e fu il luogo dove, alle idi di marzo del 44.a.C., Giulio Cesare venne pugnalato a morte.

Quella Curia, di cui si conservano i resti a Largo Argentina, fu interdetta da Augusto. Il teatro invece rimase in funzione fino al V secolo d.C. Nel Medioevo questo impianto divenne però cava di materiali edilizi e fondamento di successivi edifici.Il Settecentesco Teatro Argentina invece, fu edificato sull’area dei portici adiacenti l’antico Teatro di Pompeo che, ricorda la sovrintendenza capitolina, è stato “il primo teatro in muratura del periodo repubblicano”.