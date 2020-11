Come non far appannare gli occhiali con la mascherina: consigli pratici

Mascherina e occhiali da vista proprio non vanno d'accordo. Chi ha problemi di vista lo sa bene, perché, indossando il dispositivo di protezione individuale è inevitabile che le lenti si appannino. Una fastidiosa conseguenza che finisce per innervosire e che costringe a togliere gli occhiali, pulirli, rindossarli, di continuo.

Eppure, anche se in pochi lo sanno, esistono alcuni rimedi pratici per evitare questo problema.

Perchè gli occhiali si appannano

Gli occhiali si appannano quando si indossa la mascherina, perché quest'ultima va a coprire sia il naso che il mento, in questo modo l'aria espirata viene diretta verso l’alto, dove entra in contatto con le lenti degli occhiali. Il vapore acqueo caldo si condensa sulla lente e su di essa forma l'appannamento attraverso delle piccolissime gioccioline.

Come evitare di appannare gli occhiali

La soluzione per ovviare al fastidio, arriva dall'Inghilterra. In una guida pubblicata sul Royal College of Surgeons del Regno Unito, alcuni chirurghi suggeriscono di lavare gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina, avendo cura di asciugarli all’aria o con un fazzoletto morbido prima di indossarli nuovamente. Questo semplice gesto, infatti, lascia sulle lenti degli occhiali una sottile pellicola di tensioattivo che permette alle molecole d’acqua di diffondersi uniformemente sulla superfici, prevenendone l’appannamento.

I consigli per non appannare le lenti

Di seguito, altri consigli per evitare che gli occhiali si appannino: