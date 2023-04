Nicola Jiang mangia maritozzi a Roma

"Oh guarda chi c'è? Nicola Jiang!", esordisce così in tutti i suoi video il food influencer di origini cinesi che, questa volta, ha portato i suoi followers a Roma a mangiare i maritozzi.

Nicola Jiang a Roma

Nell'ultimo reel pubblicato sui social, Nicola Jiang (quasi 890mila followers su TikTok e 180mila su Instagram) passeggia in piazza Navona fino ad arrivare al suo obiettivo: 4 maritozzi golosissimi da assaggiare. "Oggi ci troviamo a Roma, facciamo una passeggiata e andiamo ad assaggiare una cosa che volevo assaggiare da tanto tempo", dice Nicola Jiang nel video pubblicato su Instagram e TikTok. L'influencer noto per assaggiare lo street food in giro per il mondo e condividere le sue impressioni sui social, ha raccontato ai followers di aver vissuto anche due anni a Roma, al tempo, però, lavorava sempre e della cucina romana conosceva solo gli spaghetti alla carbonara.

Dove ha mangiato i maritozzi Nicola Jiang

Nicola Jiang sceglie non uno, ma ben 4 maritozzi: uno classico con la panna, uno al tiramisù, uno allo zabaione e uno al pistacchio. "Ho preso 4 maritozzi differenti e in totale ho speso 16 euro. Il classico è questo qui con la panna - spiega ai followers l'influencer - dolce, non dolcissimo, può piacere ai cinesi". Poi, addentando il secondo al tiramisù, Jiang ha commentato: "E' stupendo". "Sembra di mangiare una torta", ha aggiunto affondando la faccia nello zabaione. Infine, sul pistacchio ha aggiunto: "Molto pannoso, molto dolce".

Quattro maritozzi di fila, senza prendere fiato: "Ma come hai fatto?", gli chiede un follower. "Ti sei scofanato 4 maritozzi uno appresso all'altro?! Grandeee mi hai fatto venire una gran voglia devo ammettere", aggiunge un altro. Nel video Jiang non svela il posto dove li ha presi anche se tanti followers glielo domandano, ringrazia solo un certo "Leonardo" per averlo servito.

La sua gita non si è limitata a Roma, Nicola Jiang ha fatto tappa anche a Bracciano, presso il ristorante Enjoy dove ha mangiato Gricia al pistacchio, Amatriciana con tanto di scarpetta e tiramisù dentro la moka.