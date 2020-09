Martina Sambucini è "Miss Roma 2020": la reginetta di bellezza arriva da Frascati

Nella fantastica cornice di Villa Torlonia, a Frascati, si è svolta nella serata di domenica 13 settembre l’elezione di Miss Roma 2020, per l’81esima edizione del concorso nazionale Miss Italia.

La capitale ha dunque la sua nuova reginetta di bellezza. Si chiama Martina Sambucini, ha 19 anni, occhi verdi, capelli castani, ed è alta 177 centimetri.

Ha da poco conseguito il diploma di liceo linguistico e a breve inizierà il primo anno di università, alla facoltà di psicologia sociale. Ama cucinare, stare a contatto con la natura e gli animali e il “fai da te". A dispetto di un fisico tonico e slanciato non pratica alcun sport. Non è tifosa. Ha due fratelli Ilaria (16) e Gianmarco (9) ed è fidanzata con Marco. Il suo motto è tratto dal suo film preferito “The Big Kahuna”: “A volte sei in testa, a volte resti indietro, la corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso”.

“Sono cresciuta a Frascati in una famiglia molto numerosa e affiatata. – racconta Martina – Ho avuto la fortuna di avere i nonni che abitano in campagna e per questo ho ricordi bellissimi della mia infanzia, circondata da natura e animali. Sono una persona molto determinata, semplice ma esigente verso me stessa. Ritengo che lo studio sia fondamentale, sto per iniziare l’università e ho scelto psicologia del marketing, ma contemporaneamente lavoro come cameriera in diversi locali perché mi piace essere indipendente. La moda mi affascina da sempre e penso di poter conciliare lo studio con la passerella.”

Martina parteciperà di diritto alla finale regionale di Miss Lazio in programma a novembre.

Al secondo posto, vincitrice dell’importante titolo di Miss Cinema Roma, Giulia Talìa, residente al quartiere Tiburtino. Compirà 23 anni tra un mese, è alta 175 centimetri, occhi marroni e capelli biondi. Si è laureata a giugno in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Roma e ha intenzione di iniziare un master in Interior Design, per completare il suo percorso di studi. Nel mentre lavora in un cocktail bar.

Ha praticato equitazione e simpatizza per la Lazio. Ama viaggiare, recitare, fare shooting fotografici e sfilare. Ha una sorella, Chiara.

“Mi ritengo una persona solare, socievole, iperattiva, testarda e determinata. Amo la mia famiglia che mi ha sempre supportato nelle mie scelte, e amo la mia compagna Barbara. Prima mi spaventava ammettere di avere una relazione con una donna, a causa del giudizio degli altri, ma adesso vivo la storia con la mia in piena normalità”.

Alle loro spalle hanno conquistato il podio delle prime sei:

Melania Ciano, 18enne di Ladispoli, bionda, occhi azzurri, alta 177 cm.

Veronica Siniscalchi, 23enne romana, castana, occhi marroni, alta 176 cm.

Ewelina Dudzinka, 19enne romana, bionda, occhi color ambra, alta 175 cm.

Flavia Castelforte, 18enne romana, castana, occhi marroni, alta 174 cm.

Quindici le concorrenti che si sono sfidate lungo la passerella allestita davanti la meravigliosa scenografia naturale di Villa Torlonia, selezionate tramite casting specifici, in presenza e tramite i social network. Le ragazze hanno sfilato con il tradizionale body da gara e con le creazioni delle stiliste Victoria Torlonia, moglie del Principe Giulio Torlonia (e quindi padroni di casa) e apprezzata fashion artist formatasi alla prestigiosa Accademia di Costume e Moda, e di Sabrina Persechino, già protagonista delle passerelle di Altaroma.

Va ricordato che lo svolgimento di Miss Roma a Frascati è giustificato dall’istituzione dell’area metropolitana di Roma, che ha portato il titolo negli anni passati anche a Civitavecchia, Castelgandolfo, Bracciano e Ladispoli. A Frascati l’evento è stato inserito a conclusione della rassegna “Frascati d’Estate 2020... Eventi sotto le Stelle”, organizzata nell’ambito della kermesse “Frascati d’Estate 2020... Eventi delle Meraviglie”, promossa e curata dal Comune di Frascati, settori Turismo-Cultura-Eventi-Attività Produttive, inserita nel progetto Estate delle Meraviglie-Insieme Sicuri con il supporto economico della Regione Lazio.

Miss Roma 2019 Chiara Burla è stata la madrina della serata, ottimamente presentata da Margherita Praticò, che con la sua Delta Events è anche l’organizzatrice del concorso per il Lazio. Due le giurie che hanno decretato la classifica finale, una giuria VIP e una giuria tecnica. Nella prima, presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo e dal “king” dei paparazzi Rino Barillari, siedevano tra gli altri l’attrice Giulia Mannucci (protagonista de “Il Collegio” su Rai 2), l’avv. Carlo Rienzi (presidente del Codacons) e le due stiliste già citate, Victoria Torlonia e Sabrina Persechino. La seconda invece era presieduta da Claudio Giorgi, già organizzatore di Miss Italia per il Lazio dal 1985 al 2005 e oggi apprezzato produttore televisivo.

Insieme a loro, per le premiazioni sono saliti sul palco di Villa Torlonia il sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti e la senatrice On. Maria Spena.

