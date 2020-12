Fiocchi di neve e lupetti stilizzati: i calciatori della Roma cedono al fascino dei "Christmas Jumpers"

Niente tuta di rappresentanza, domenica 6 dicembre i calciatori dell'AS Roma sono arrivati all'Olimpico con un look natalizio che ha generato diversi commenti.

Da Rick Karsdorp a Riccardo Calafiori, da Pedro a Juan Jesus e Bruno Peres, tanti hanno fatto il loro ingresso nello Stadio della Capitale indossando il cosiddetto "Christmas Jumper" il maglione a tema natalizio molto in voga in America ma sempre più diffuso anche in Italia per celebrare in modo ironico le festività.

Sui social le foto dei calciatori con il maglione natalizio hanno scatenato i commenti. C'è chi apprezza e scrive "Meravigliosi questi maglioncini" e chi non approva e commenta "certo che un maglione più brutto,avrebbero fatto fatica a trovarlo....".

Il maglione natalizio dell'AS Roma

Non solo nelle vetrine di moda, dunque, adesso anche i calciatori giallorossi hanno il loro Christmas Jumper, che piaccia o no. Un pullover verde con fiocchi di neve, lupetto stilizzato e scritta As Roma. Una scelta di marketing quella di farlo indossare ai calciatori nell'ingresso allo Stadio Olimpico del 6 dicembre, visto che il maglione è già disponibile in tutti i Roma Store e online al prezzo di 60 euro insieme a tutta una gamma di prodotti per tifosi giallorossi a tema Xmas.

L'As Roma non è l'unica squadra ad aver inaugurato il proprio merchandising delle feste.