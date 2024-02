Leggenda della Fontana degli Innamorati: chi ne beve l'acqua resterà insieme per sempre

La Fontana di Trevi è senza dubbio uno dei luoghi più iconici di Roma, tappa fissa di tutti i turisti per scattare almeno una foto e tirare la monetina prima di partire. In molti la legano alla scena de "La Dolce vita", film di Federico Fellini, in cui una sensuale Anita Ekberg in un lungo abito da sera nero, chiama Marcello Mastroianni: “Marcello, come here!", immergendosi nelle acque della fontana. In pochi però conoscono la leggenda degli innamorati che riguarda Fontana di Trevi.

La leggenda della Fontana degli innamorati

Sul lato destro esterno della Fontana di Trevi, si può notare una vasca rettangolare, con due piccole cannelle; è questa la "fontana degli innamorati". Si racconta che l'architetto realizzò le due cannelle per permettere alle persone di bere l'acqua pura e salutare dell’acquedotto dell’Acqua Vergine.

La leggenda narra che le coppie che bevono acqua da questa fontana saranno innamorate e fedeli per tutta la vita.

In passato, soprattutto quando i fidanzati ancora partivano per il servizio militare, le ragazze usavano far bere loro da questa fondana prima della partenza, in segno di fedeltà per sempre.

La sera prima di salutarsi, i due innamorati raggiungevano la vasca sulla destra della Fontana di Trevi, la ragazza riempiva un bicchiere che non doveva essere mai stato usato prima e lo porgeva al fidanzato. Poi il bicchiere doveva essere rotto. Solo così la ragazza poteva essere certa di non perdere la persona amata.

Una tradizione antica che, ancora oggi, gli innamorati, arrivando davanti alla Fontana di Trevi, possono ripetere promettendosi amore eterno.