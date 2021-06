Kim Kardashian a Roma: visita e foto ricordo al Colosseo

In posa in un Colosseo deserto, baciata da un sole torrido e affiancata da make-up artist e hair stylist: Kim Kardashian è a Roma, e il caldo della Capitale non sembra influire sul look impeccabile.

L’influencer e imprenditrice di origini armene, famosissima negli Stati Uniti, è stata immortalata davanti al Colosseo insieme con Mario Dedivanovic e Chris Appleton, che l’accompagnano su ogni set.

“Di nuovo insieme a Roma, il dream team è riunito”, è stato il commento a corredo della foto, condivisa non da Kim ma dai suoi accompagnatori. Top secret il motivo del viaggio, ma la presenza di parrucchiere e truccatore ha lasciato pensare ai fan che la Kardashian sia arrivata in Italia per un servizio fotografico e che abbia voluto ritagliarsi qualche ora per fare la turista.