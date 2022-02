I retroscena sulla crisi "Totti-Blasi": lei un flirt, lui innamorato di un'altra

Tra Totti e Ilary Blasi è finita. Le voci si fanno sempre più insistenti e di smentita da parte dei diretti interessanti neanche l'ombra. Ma quali sarebbero le motivazioni della presunta separazione? Dopo la "bomba" lanciata da Dagospia il 21 febbraio, aumentano indiscrezioni, dichiarazioni, allusioni sulla fine di uno degli amori più belli e duraturi del mondo dello spettacolo.

Ilary e Totti, flirt e tradimenti

Una storia d'amore durata 20 anni. Finita davvero? Nuove indiscrezioni sulla separazione tra Totti e Ilary arrivano dal Corriere della Sera.

"Dicono — ma vai a sapere se è vero — che la crisi si sia aperta già da tempo - si legge sul Corriere - da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco l’ha scoperto — o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato — ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. E unica, Ilary, non lo sarebbe stata proprio più. I più arditi degli informatori sostengono che, corteggia qua e occhieggia di là, alla fine l’ex Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso".

Sarà davvero così? La fine di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo sarebbe finita a colpi di flirt e tradimenti? Le indiscrezioni si susseguono, dalla litigata a Castel Gandolfo lo scorso 5 febbraio - come racconta Dagospia - all'assenza di Ilary all'ultimo compleanno del Capitano.

Non ci sono foto insieme da un bel po' sui social effettivamente. Ma proprio Ilary Blasi ospite a Michelle Impossible (il programma di Michelle Hunziker) la scorsa settimana aveva detto: "Lei (Michelle Hunziker, ndr) due matrimoni, amori da favola, idilliaci, io lo stesso marito da 20 anni, se non pubblico una foto per una settimana 'Stanno in crisi, si stanno a lascià, di tutto e di più". Una battuta che, in queste ore, risulta difficile interpretare...