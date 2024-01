Ilary Blasi fa il primo passo verso Totti: "Francesco ti aspetto a cena. Iovino? Lo ringrazio"

Ilary Blasi è tornata a Verissimo per parlare del suo libro "Che stupida!" e non solo. La showgirl e conduttrice romana, ormai di casa nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato del suo presente, di come vede il futuro, non senza aggiungere qualcosa di nuovo sul suo passato, quello con Francesco Totti.

L'intervista si apre con una domanda della Toffanin che chiede alla Blasi quando si sia sentita più stupida, in riferimento al titolo provocatorio della sua opera prima: "Quando ho scoperto tutto", dice senza pensarci troppo Ilary. Poi parlando dell'esperienza di scrivere un libro, la showgirl ha aggiunto: "E' stato come una seduta psicoterapeutica, ma anche un'esperienza catartica. Mi ha fatto bene"

Ilary Blasi, oggi, ammette di provare sensazioni miste, tra malinconia, nostalgia, tenerazza e gratitudine, anche perché "sono stati più i momenti belli di quelli brutti", ammette. "Rifarei tutto", prosegue la Blasi sottolineando di non avere rimpianti.

Ilary Blasi smentisce Iovino ma lo ringrazia

Nell'intervista non poteva mancare una risposta alle dichiarazioni rilasciate da Cristiano Iovino, alcuni giorni fa, al Messaggero. Il personal trainer, il famoso uomo del caffè, aveva definito quella con la Blasi, una frequentazione intima: "Per me relazione intima è un'altra cosa. Non mi sorprende che questa intervista arrivi proprio adesso, perché Cristiano è stato citato da Francesco come test a dicembre", sottolinea la Blasi riferendosi alla causa in corso con l'ex marito. "Comunque - prosegue - Cristiano lo ringrazierò sempre, perché a settembre 2022, in un locale a Milano, mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco Totti che mi aprirono gli occhi definitivamente".

Il libro di Ilary e il colpo di scena finale

Poi il finale del suo libro, quello che rivela un colpo di scena, in cui Ilary Blasi tende la mano all'ex marito e lo invita a casa: "E' chiaro che non siamo più una famiglia standard, ma saremo sempre genitori, bisogna abituarsi a questa nuova realtà. La porta di casa è sempre aperta".

"Pensi che lui leggerà il tuo libro?", chiede, in chiusura, la Toffanin all'amica e collega. "Francesco che legge il libro?", ride divertita Ilary. Poi sul concetto di famiglia allargata, la Blasi conclude: "Anche io preferisco la famiglia tradizionale, ma le cose stanno così e mi adeguo". Poi su Francesco Totti: "Non lo conosco più, mi sembra di vedere un'altra persona. Gli auguro di essere felice, prima a me però".