Ilary Blasi gira Unica 2, secondo round contro Totti: le riprese a Ponza

Un fugace video adv in cui sfoggia un bikini mozzafiato, a bordo di una barca poco distante dal porticciolo di Ponza. Questa l'unica storia Instagram pubblicata da Ilary Blasi questo fine settimana - domenica mattina - lasciando intuire che fosse lì per una giornata di relax. In realtà la conduttrice era sbarcata sulla perla delle Isole Pontine già qualche giorno prima e non per una vacanza.

Fonti presenti sull'isola hanno riferito a Today che insieme a Ilary non c'erano solo sua sorella Melory, l'amica Giorgia Lillo Lori - moglie di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti, rimasta molto vicino all'ex moglie del Pupone nonostante il legame di famiglia - e altre due care amiche, ma anche un'intera troupe, macchine da presa e mezzi cinematografici. Lavoro "top secret" si è vociferato per tutto il weekend tra i vicoli e le insenature di Ponza, ma qualcuno della crew ha lasciato intendere che erano lì per le riprese di Unica 2, finora ancora mai annunciato. Ilary Blasi, dunque, starebbe girando il secondo capitolo del docufilm Netflix in cui racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. A sette mesi dall'uscita del film e a cinque dal libro - Che stupida - la conduttrice avrebbe quindi altre cose da svelare.

Le riprese di Unica 2

Ilary Blasi, sua sorella Melory e le amiche, sono rimaste a Ponza per tutto il weekend. Venerdì sera hanno girato a Cala Feola: la troupe le ha riprese mentre arrivavano con un barchino nella piccola spiaggia incastonata in una natura selvaggia, dove si trova uno dei ristoranti più conosciuti dell'isola, poi ancora mentre chiacchieravano a tavola, a pochi metri dall'acqua, ma il resto della cena è stato a telecamere spente (e sembravano tutte molto prese dai discorsi). Poco prima di mezzanotte sono andate via, sempre via mare. Il giorno dopo, sabato, le riprese si sono spostate a Palmarola, davanti alla villa di Alda Fendi. Cosa avrà da raccontare - ancora - Ilary Blasi per adesso resta un mistero, ma non è l'unico. L'altro è il cachet: se per Unica si era parlato di 700 mila euro, considerando il successo riscosso dal docufilm e le eventuali novità dell'ultimo anno, Ilary potrebbe rincarare la cifra. Oltre che la dose.

