"Unica", Ilary Blasi racconta "la sua verità" per la prima volta in un documentario

"A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato", inizia così il teaser di "Unica", il primo documentario su Ilary Blasi che arriverà su Netflix dal prossimo 24 novembre.

"Voglio raccontarvi la mia storia - annuncia Ilary Blasi - raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono, sono agitata, non sono per niente ansiosa, però qui si parla di me", prosegue la conduttrice romana.

Il primo documentario su Ilary Blasi

Dopo tantissimi articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa Ilary Blasi racconta per la prima volta la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti. Un ritratto totalmente inedito, intimo e sincero, arricchito dalle testimonianze di persone che da sempre le sono state accanto.

"Unica" - titolo che inevitabilmente richiama a quel "Sei unica" dedicatole proprio dall'ex marito, dopo un gol nel derby con la Lazio - è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni. Prodotto da Banijay Italia, il documentario sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Di seguito il teaser del documentario: