Gegia presidente della Repubblica, il furgoncino vela che gira per Roma

Mentre si procede con la terza giornata di votazioni del Presidente della Repubblica, c'è chi comunica nuove e inaspettate candidature. "Una donna presidente: Gegia al Quirinale" è il furgoncino vela che gira per Roma con tanto di primo piano dell'attrice pugliese da anni trapiantata a Roma.

Dal Colosseo a piazza Venezia, il volto dell'attrice desta stupore tra i passanti che si fermano per scattare selfie davanti al furgoncino itinerante. Ma è vero o è tutta una bufala? La risposta arriva presto - attraverso i social - dalla stessa Francesca Antonaci (in arte Gegia).

La comica recentemente protagonista nel film di Pio e Amedeo "Belli Ciao" prima ha commentato divertita: "A Roma succede anche questo", per poi specificare che non c'è nulla di vero.

"Ci tengo a precisare - ha scritto in un post Gegia - che non è stata una mia iniziativa il manifesto che gira per Roma con la mia presunta candidatura a Presidente della Repubblica. E pertanto chiedo a chiunque di non continuare ad associare questa buffonata al mio nome".

Ma cosa c'è dietro? Una provocazione, un'iniziativa gogliardica o una trovata pubblicitaria. Fatto sta che gli organizzatori stanno facendo girare anche il video di un flashmob "per lanciare la candidatura già diventata virale di Gegia al Quirinale: finalmente un volto credibile in campo per la campagna una donna Presidente".

Di sicuro c'è la spesa per il furgoncino, non indifferente.