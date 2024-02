Fiorentina-Lazio 2-1: Luis Alberto unica gioia, flop Immobile

La Lazio perde per due a uno contro la Fiorentina. Al Franchi i biancocelesti subiscono una rimonta in una partita in cui la squadra di Sarri è sempre stata in balia delle ondate Viola. Un primo tempo di totale apnea chiuso però in vantaggio con l'unico lampo offensivo della partita culminato col gol di Luis Alberto. L'atteggiamento della squadra però non cambia e nella ripresa gli uomini di Sarri colano a picco sotto i colpi della Fiorentina. Brutta sconfitta per la Lazio che scivola a -8 dal quarto posto.

Ecco le pagelle di RomaToday

Provedel 6,5: Strepitoso su Nico Gonzalez in avvio, fortunato nei 4 legni colpiti dalla Viola. Un po' di colpe sul gol preso, una respinta non perfetta e non coperta dalla difesa.

Lazzari 5,5: Tanta corsa nel duello con Sottil, poca qualità.

Casale 5,5: Primo tempo superlativo con un super salvataggio sulla linea sullo 0-0. Nella ripresa inizia il suo calvario. Prima causa il calcio di rigore che Nico Gonzalez sbaglia, poi si perde Bonaventura sulla respinta di Provedel.

Romagnoli 6: Il meno peggio della difesa.

Marusic 5,5: In costante sofferenza degli attacchi Viola, sia nei piazzati che in azione. Anche lui cambiato da Sarri all’intervallo. (dal 46’ Hysaj 5: Riesce a far peggio del compagno. Copre male su Kayode in occasione del pareggio e si perde sempre e costantemente Nico Gonzalez).

Cataldi 5: Sempre in ritardo. Non vede mai la palla e non riesce a fare da filtro. (dal 62’ Vecino 5,5: Nervoso e sempre in ritardo).

Guendouzi 6: Prova a lottare ma stasera non brilla. Si salva per l’assist a Luis Alberto.

Luis Alberto 6,5: L’unico tiro in porta e nota lieta della Lazio questa sera al Franchi. Uno stop superlativo e un gol che illude i tifosi.

Isaksen 5,5: Fuori dal gioco e ripreso più volte da Sarri e compagni. Esce all’intervallo. (dal 46’ Zaccagni 5,5: L’unico dell’attacco che prova ad inventare qualcosa. Almeno ci prova).

Immobile 5: Non si contano i contrasti e i palloni persi. Poco servito dai compagni ma lui fa troppo poco. (dal 78’ Castellanos 5,5: Non riesce a dare la scossa).

Felipe Anderson 5: Poco presente il brasiliano. Non punge mai. (dal 78’ Pedro 5,5: Non incide).

Sarri 4: La Lazio viene presa fin dai primi minuti a pallonate dalla Fiorentina. Non riesce a far cambiare passo alla squadra. Inizia il secondo tempo inaspettatamente in vantaggio, ma l’atteggiamento della squadra non cambia e subisce la rimonta. Preoccupante prova dei biancocelesti, specie in ottica ritorno col Bayern Monaco.