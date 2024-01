L'ironia di Fiorello: "Gli ingorghi di Roma sono un dono del Signore"

Monsignor Fisichella ai romani: "I cantieri? Abbiate pazienza, la città sarà più bella". E Fiorello: "Ha poi aggiunto 'Gli ingorghi sono un dono del Signore'"

Lo showman ironizza sul tema Chiesa e sulla città di Roma nella nuova puntata del mattin show

Ironia e tanto buonumore nella nuova puntata di 'VivaRai2!', il mattin show condotto da Fiorello in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la banda in diretta dal glass del Foro Italico.

Lo showman oggi ha ironizzato su Roma e sulle recenti dichiarazioni di monsignor Fisichella. L'arcivescovo ha lasciato in un'intervista un messaggio ai romani: "Abbiate pazienza per i cantieri, alla fine la città sarà più bella". Non poteva mancare dunque la replica di Fiorello, che scherza: "Fisichella ha aggiunto 'gli ingorghi sono un dono del Signore'".