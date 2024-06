Luna Piena di Fragola e solstizio d'estate: gli eventi astronomici di giugno

Quello appena iniziato sarà un mese particolarmente intenso dal punto di vista dell'astronomia. Gli appassionati di osservazione della volta celeste non avranno altro che l'imbarazzo della scelta per concedersi un momento per ammirare le stelle e i pianeti.

La Luna di Fragola

Il plenilunio di giugno viene comunemente chiamato Luna Piena di Fragola traendo spunto dalla tradizione dei nativi americani di identificare con i diversi nomi le caratteristiche del periodo. E poiché giugno è da sempre il periodo dove le fragole fanno la loro comparsa negli orti e nei boschi quale nome migliore per identificare il plenilunio? In Europa, questa Luna è anche detta Luna delle Rose, Luna Piena dei Fiori o Luna dell'idromele. Termini che omaggiano la fioritura e il periodo dei matrimoni. L’idromele è infatti la bevanda a base di miele regalata come augurio di fertilità e consumata dagli sposi nel loro primo mese di matrimonio durante il Medioevo. La data da segnare sul calendario per osservare la Luna Piena di Fragola è il 22 giugno.

Le fasi lunari di giugno 2024

• Luna nuova: 6 giugno 2024

• Primo quarto di Luna: 14 giugno 2024

• Luna piena (Luna Piena di Fragola): 22 giugno 2024

• Ultimo quarto di Luna: 28 giugno 2024

Il solstizio d'estate

Ci siamo quasi: giovedì 20 giugno l'atteso solstizio d'estate sancirà ufficialmente l'ingresso nella stagione estiva e sarà la giornata più lunga dell'anno con 15 ore e 15 minuti di luce, dalle 5:36 fino al tramonto alle 20:51.

Le stelle

Giugno sarà un bel mese anche per chi vorrà esprimere i suoi desideri. Lo sciame delle Eta Ophiuchi continuerà a regalare qualche stella cadente fino a martedì 18 giugno e già a inizio mese saranno attive le tau Erculidi, senza disturbo della luce lunare.

Le chi Scorpidi e le gamma Sagittaridi raggiungeranno il loro picco mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, martedì 11 giugno saranno protagoniste in cielo le gamma Delfinidi, mentre domenica 16 giugno è atteso il picco delle Liridi, delle theta Ofiuchidi e delle xi Draconidi.

Si proseguirà mercoledì 19 e giovedì 20 giugno con le Sagittaridi e a fine mese chi avrà ancora dei desideri potrà rivolgersi alle Bootidi, alle rho Sagittaridi e alle tau Aquaridi.