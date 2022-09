Quali sono i cognomi più diffusi a Roma? Ecco la classifica

Quali sono i cognomi più diffusi nella città di Roma? E in provincia? E in tutto il Lazio?

Un tempo bastava sfogliare l'elenco telefonico per individuare i più comuni, oggi è il sito web Cognomix a stilare periodicamente la classifica dei cognomi più diffusi in Italia, con classifiche dettagliate per regioni, province e comuni.

A Roma il cognome più diffuso è Rossi, seguito da Mancini, Ricci, Russo, Luca. Nella Top 10 rientrano anche Conti, Bianchi, De Angelis, Proietti, Romano. La situazione cambia di poco se diamo un'occhiata alla provincia: anche in questo caso Rossi, Mancini e Ricci sono sul podio, cambia qualcosa nell'ordine scendendo in classifica. Allargando la ricerca a tutto il Lazio, invece, si aggiungono alla lista dei 20 più diffusi anche De Santis e Ceccarelli

I 20 cognomi più diffusi a Roma

Rossi (4613)

Mancini (2623)

Ricci (2166)

Russo (2036)

Luca (1833)

Conti (1569)

Bianchi (1513)

De Angelis (1437)

Proietti (1399)

Romano (1397)

Mariani (1376)

Valentini (1309)

De Santis 1294

Rosa (1266)

Immobiliare (1266)

Marini (1203)

Moretti (1188)

Esposito (1124)

Bruno (1111)

Marchetti (1072)

I 20 cognomi più diffusi in provincia