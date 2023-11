Cimici dei letti: come riconoscerle ed eliminarle da casa

Si sente sempre più spesso parlare di cimici dei letti. Dalla Francia sono arrivate anche in Italia, per questo è bene saperne di più su questi piccoli insetti: come riconoscerli? Quali sono le conseguenze di una loro puntura? Come eliminarli?

Cosa sono le cimici dei letti

Si tratta di insetti che su nutrono di sangue umano e di alcuni animali. Si manifestano di notte e, quando pungono la loro vittima, lasciano sulla pelle piccole protuberanze o punture pruriginose sulla pelle. Sono insetti parassiti riconoscibili per il loro colore marrone-rossastro. Non hanno ali, hanno delle dimensioni comprese tra 1 e 7 millimetri, sono abbastanza piatti e si infilano, solitamente nelle crepe, nelle fessure e nei tessuti del materasso.

Come capire se ci sono cimici dei letti in casa

Ci sono dei chiari segnali che possono far capire se sono presenti in casa delle cimici dei letti. Vediamo quali sono:

punture che prudono sulla pelle: sono diverse dalle punture di zanzare, si tratta di piccole punture o protuberanze rosse sulla pelle che danno prurito uova o gusci vuoti: le cimici dei letti possono lasciare le loro piccolissime uova bianche o i loro gusci vuoti nelle cuciture del materasso o negli angoli del letto escrementi: le cimici dei letti lasciano anche escrementi che si presentano come dei puntini scuri.

Se sul materasso si notano strani puntini, se sulla pelle ci sono delle punture anomale, meglio essere cauti perché potrebbe trattarsi proprio di un'infestazione di cimici dei letti

Punture delle cimici dei letti

Le cimici dei letti solitamente pungono le loro vittime al buio, mentre dormono. Si nutrono del sangue umano per circa 5 o massimo 10 minuti e poi tornano a nascondersi. I segni che lasciano possono manifestarsi entro un intervallo di tempo che può andare da alcune ore fino a 10 giorni. Le punture si presentano nei seguenti modi:

piccoli fori singoli

macchie piane di colore violaceo

macchie rosse, protuberanze solide e sporgenti, spesso accompagnate da prurito e con un piccolo foro al centro

vesciche

Come eliminare le cimici dei letti

Ma cosa fare se si ha a che fare con le fastidiose cimici dei letti? Sicuramente è il caso di isolare la zona infestata, di rimuovere la biancheria, lavarla a temperarure alte, igienizzarla, pulire la stanza in maniera approfondita. Sono consigliati anche trattamenti chimici con insetticidi specifici per evitare che le cimici continuino a diffondersi (la loro riproduzione, infatti, è velocissima). Qualora questi passaggi non siano sufficienti, è bene consultare una ditta specializzata in disinfestazioni.