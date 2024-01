Carnevale 2024: quando inizia e quando finisce

Quando sarà Carnevale nel 2024? Il Lazio si prepara a vivere la festa più colorata dell'anno tra eventi, carri e sfilate allegoriche. I bambini aspettano questa festa per mascherarsi, per tirarsi coriandoli, per calarsi nei panni dei loro personaggi preferiti.

Ma quando inizia il Carnevale 2024? Quando saranno Giovedì e Martedì grasso? Tutte le date del Carnevale 2024:

Quando è Carnevale 2024

Il Carnevale 2024 inizierà ufficialmente domenica 28 gennaio la cosiddetta domenica di Settuagesima (circa 70 giorni prima la domenica di Pasqua) e si concluderà il 13 febbraio, Martedì Grasso. Durerà in tutto circa due settimane.

Vediamo nel dettaglio quali sono le date principali del Carnevale 2024:

Giovedì grasso: 8 febbraio 2024

Domenica di Carnevale 2024: 11 febbraio 2024

Martedì Grasso: 13 febbraio 2024

Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio 2024

Martedì grasso, quando sarà

Martedì grasso 2024 sarà, appunto, il 13 febbraio, il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri, giorno che nella tradizione cristiana segna l'inizio della Quaresima. Si chiama "grasso", proprio perché rappresenta l'uòtimo giorno in cui ci si può sbizzarrire con il mangiare, prima di entrare in Quaresima. Stesso vale per il nome Carnevale, parola formata da "carnev" e "vale" che dal latino vuol dire proprio "addio carne".