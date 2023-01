"Ponte del Diavolo" e "Castello di Badia": Canino, il borgo medievale a due ore da Roma

In provincia di Viterbo, nel cuore della Maremma laziale, si trova un suggestivo borgo etrusco che vale la pena scoprire. E' Canino, un tempo villaggio agricolo sorto all'ombra della città di Vulci, nei secoli divenuto residenza della famiglia Farnese, tanto che qui nacque Alessandro Farnese (poi diventato Paolo III) e oggi luogo da visitare per immergersi nella sua storia lunga anni e nelle sue leggende.

La storia di Canino risale, come anticipato, al periodo etrusco, qui - precisamente nella collegiata dei Santi Apostoli Giovanni e Andrea - fu sepolto Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone, nonché principe di Canino e Musignano. Canino è anche nota per il suo Castello e per quel ponte che sembra sia stato realizzato da diavolo. Ma conosciamo meglio questo piccolo e caratteristico borgo nel viterbese.

Cosa vedere a Canino

Anche solo una passeggiata tra i vicoli di Canino basta per respirare quell'atmosfera antica e calarsi in epoca etrusca. Qui vale sicuramente la pena visitare la Collegiata dei Santi Apostoli Giovanni e Andrea, già citata prima, poiché conserva al suo interno delle tele barocche di Domenico Corvi e Monaldo Monaldi e anche una Natività del Perugino. Degno di nota il complesso conventuale di San Francesco dove si dice sia passato anche San Francesco D'Assisi.

Il Castello dei Vulci (o di Badia) è oggi sede del Museo Nazionale Archeologico in cui sono conservati resti di altissimo livello. Ad esso è legato il Ponte della Badia, anche noto come "ponte del Diavolo". I piloni in tufo rosso che appoggiano direttamente sul fiume Fiora, sono la parte più antica del ponte e risalgono al periodo etrusco, poi, intorno al I secolo a.C., i piloni vennero inglobati nella struttura a tre arcate in opera quadrata. Nel medioevo il ponte fu nuovamente modificato e collegato al Castello. La leggenda narra che questo ponte venne costruito in una sola notte dal diavolo.

La visita può proseguire visitando la fontana dodecagonale che si trova in centro storico, realizzata nel '500 su progetto del Vignola. Canino è famosa anche per il suo Parco Naturalistico Archeologico dei Vulci e per le rovine della Rocca medievale di Castellarso. Da visitare, in centro, anche la chiesa di Santa Maria delle Neve: la tradizione - proprio come per S.Maria Maggiore a Roma, narra che la Madonna il 5 di agosto, con una nevicata, indicasse il luogo in cui voleva fosse eretta una chiesa in suo onore.

Tra i siti archeologici degni di nota, c'è anche un acquedotto romano tra i più lunghi, parte purtroppo crollò a causa del forte vento nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 1994.

Cosa mangiare a Canino

Sicuramente l'olio extra vergine di Canino è noto in tutto il Lazio e non solo e viene ricavato dalla varietà d'olivo canino che ha ricevuto la denominazione DOP, se dunque si vuole tornare a casa con un souvenir del luogo, una bottiglia d'olio è sicuramente la scelta più azzeccata. Da provare anche gli asparagi di Canino che sono protagonisti di una sagra ad aprile e con i quali si prepara anche una prelibata zuppa.

Se vi state chiedendo dove mangiare a Canino, di seguito i nomi di alcuni ristoranti del luogo: Trattoria Gasperini, Locanda del Tartufiere, Lo Zodiaco ristorante pizzeria, Ristorante da Isolina.

Dove dormire a Canino

Diverse le soluzioni per soggiornare a Canino, dai B&B agli appartamenti la scelta non manca. Ecco alcuni nomi: Guest House Qui Dormì L'Etrusco, Casa Di Vetro, Cerrosughero, Casetta Rosaria. Nelle vicinanze l'Agriturismo Casale Bonaparte

Come raggiungere Canino da Roma

Canino dista 135 km da Roma per un tempo di percorrenza di circa 1 ora e 50 minuti. Per raggiungere Canino dalla Capitale, prendere E80 in direzione di Via dei Cimini a Montalto di Castro, seguire Strada Regionale 312 Castrense/SR312 in direzione di Piazza Valentini a Canino

