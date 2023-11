Black Friday nei centri commerciali: dove trovare sconti e promozioni

Il Black Friday è arrivato. Venerdì 24 novembre vantaggiosi sconti sono in programma nei negozi di Roma. Anche i centri commerciali della Capitale e gli outlet aderiscono - come ogni anno - alle promozioni. E, allora, quale occasione migliore per anticipare qualche regalo di Natale?

Che cos'è il Black Friday

Il Black Friday - un po' come Halloween - è una tradizione che abbiamo adottato dagli Stati Uniti. Si tratta del giorno che segue il Thanksgiving Day (Il Giorno del Ringraziamento). Una tradizione americana ormai entrata nel calendario di tutte le famiglie italiane (e romane), anche perché - a volte - il risparmio è davvero interessante.

Ecco l’elenco dei centri commerciali dove recarsi per fare shopping (per scoprire gli orari basta scorrere l'articolo):

Romaest

Euroma2

Valmontone Outlet

Castel Romano Designer Outlet

Maximo

La Romanina

Centro commerciale Tor Vergata

Cinecittadue

Gran Roma Gran Shopping

Porta di Roma

Centro commerciale Leonardo

Parco Da Vinci

Torresina

Salario Center

Happio

Domus

