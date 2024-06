Dagli Europei di calcio nella Cinepiscina al fiume lento della Thailandia: l'estate 2024 di Aqua World

Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World, dal 1 giugno, ha aperto le porte per l'estate 2024. Circa 20mila mq di spiagge e piscine, il fiume lento Paradiso dove rilassarsi a bordo di gommoni attraversano l'ambientazione della Thailandia e la sabbia dorata della Phuket Beach.

Al centro del parco acquatico si trova la Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1700 mq, con un maxischermo incastonato nell’acqua per guardare spettacoli, ma anche Europei di Calcio o Olimpiadi mentre si fa il bagno. Si può scendere dagli scivoli di ultima generazione Vortex & Boomerang, si può scegliere l’area vip con ombrelloni e cabanas, ristoranti a tema, shop, zona relax animazione e djset.

“Con l’apertura di Aqua World gli ospiti potranno godersi in pieno il sole e l’estate senza pensieri - ha dichiarato Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – Parcheggi comodi senza rischiare multe o girare per ore, lettini e ombrelloni gratuiti, spiagge e acque pulite, un ambiente sicuro e controllato per i bambini, immersi nella natura a due passi da casa, una giornata di relax...come al mare, meglio del mare”. Aqua World resterà aperto fino al 15 settembre.