Aprile a Roma: tutte le tradizioni del mese da conoscere

"Aprile dolce dormire", dice il detto, riferendosi a quella sonnolenza, a quella mancanza di energie e generalmente a quella difficoltà che spesso ha l'organismo di abituarsi al cambio stagione. L'arrivo dell'ora legale, le giornate che si allungano, gli alberi in fiore, le temperature che si alzano. Una serie di cose che, però, rendono aprile anche uno dei mesi più belli dell'anno. Sì, perché con lo sbocciare dei fiori, con il sole più mite, anche Roma rifiorisce e, non a caso, in questo mese si celebrano alcune delle ricorrenze più belle e sentite dai romani.

Quali sono le tradizioni, le ricorrenze, le celebrazioni che legano la città di Roma al quarto mese dell'anno. Eccone 5 che tutti i romani dovrebbero conoscere:

Ludi Megalenses

La prima ricorrenza del mese sono i Ludi Megalenses che ricorrono dal 4 al 10 aprile. Si tratta di una festa in onore di Cibele, signora della natura e delle fiere arrivata a Roma dall'Oriente, divinità femminile del Pantheon romano insieme a Venere. La venerazione di Cibele entrò a Roma alla fine del III secolo a.C., quando Annibale minacciava di far pendere l’ago della bilancia a favore di Cartagine durante la Seconda guerra punica. Per vincere era necessario trasportare a Roma la Magna Mater Cibele. L’ambasceria romana ottenne la pietra nera (questa era la forma sotto cui era venerata la dea Cibele) dai sacerdoti e arrivò a Roma il 4 aprile del 204 a.C. Annibale fu sconfitto e, a guerra ormai conclusa, il 10 aprile del 191 a.C. venne inaugurato sul Palatino un tempio dedicato alla dea. Da allora i Romani festeggiarono, dal 4 al 10 aprile, i Ludi Megalenses in onore di Cibele, con ludi scaenici e ludi circenses. Le celebrazioni erano chiuse da una grande processione che dal Campidoglio attraversava il Foro Romano e quello Boario e arrivava al Circo Massimo.

Natale di Roma

E' la ricorrenza che tutti i romani conoscono e amano festeggiare, tramandando questa antica tradizione a figli e nipoti. E' il Natale di Roma che celebra la nascita della città eterna, fondata da Romolo il 21 aprile del 753 a.C. Dal I secolo a.C. la cronologia romana venne calcolata Ab Urbe condita, cioè a partire dalla fondazione della città. Con l'Imperatore Claudio i "dies natalis" di Roma divennero una festa arrivata fino a noi. Tutt'oggi in città, il 21 aprile, il Natale di Roma viene celebrato con eventi culturali e rievocazioni storiche; inoltre, ogni 21 aprile a mezzogiorno, il sole entra nell’oculus del Pantheon illuminandone perfettamente il portale d’ingresso.

Apertura del Roseto Comunale

Sono in tanti ad attendere questo appuntamento: la riapertura del Roseto Comunale che, solitamente, apre le sue porte ogni anno il 21 aprile, proprio in occasione del Natale di Roma. Oltre mille varietà di rose nel bellissimo giardino incastonato nel Colle Aventino, con un fantastico panorama sul Circo Massimo. Nonostante la splendida location ne limiti l’estensione, circa 10mila metri quadrati, viene considerato il roseto più bello del Mondo. Il giardino è stato il cimitero della Comunità Ebraica di Roma dal 1645 al 1934, quando con il nuovo piano regolatore si decise la trasformazione di quest’area in verde pubblico e il trasferimento del cimitero, divenuto monumentale, nel settore israelitico del Campo Verano.

Festa della Liberazione

Il 25 aprile tutta Italia celebra la Festa della Liberazione dall'occupazione tedesca. A Roma le celebrazioni si aprono con la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica e delle massime cariche dello Stato e con l’omaggio ai caduti delle Fosse Ardeatine. Le diverse manifestazioni ed iniziative in programma sono collegate ai valori della Resistenza e della Libertà e vedono la partecipazione dei rappresentanti delle Istituzioni, dell’ANPI, della Comunità ebraica di Roma e dei Municipi della città. Sono, in particolare, luoghi simbolo della Resistenza romana, i quartieri di San Lorenzo e Ostiense e le aree comprese tra via Prenestina, via Casilina e via Tuscolana, come il Quarticciolo, Centocelle, Torpignattara e il Quadraro

Festa di Pasquino

Il 25 aprile a Roma è anche la Festa di Pasquino. Nella Roma del Cinquecento, il 25 aprile si festeggiava la più celebre delle statue parlanti della città. La statua di Pasquino veniva addobbata con maschere mitologiche e ad essa erano appesi pomposi epigrammi in latino, rispettosissimi del potere. La tradizionefavorì il diffondersi di un movimento clandestino: Pasquino, infatti, fino al 1870 circa, rappresentò una delle voci anonime della satira politica romana, che irrideva il malgoverno, il malcostume e il potere temporale dei Papi. Nel 1938, in occasione della visita di Hitler a Roma, Pasquino riemerse da un lungo silenzio commentando così il finto maquillage a cui la città era stata sottoposta: “Povera Roma mia de travertino, te sei vestita tutta de cartone, pe’ fatte rimira’ da ‘n imbianchino venuto da padrone!”.