Il negozio cinese di Roma che è diventato virale su TikTok

"Angela di devi aiutare", "Ale me devi da 'na mano". Iniziano più o meno tutti così i video dei ragazzi che entrano da An Megastore, il negozio di articoli cinesi in via Giacomo Bove (zona Ostiense) che su TikTok ha spopolato. "Gira voce che qui avete tutto, vediamo se è vero". La sfida è sempre la stessa, poter soddisfare le richieste più strane dei clienti e, la cosa incredibile, è che Angela e Ale ci riescono sempre.

An megastore, i video su TikTok

I ragazzi che si alternano nei vari video pubblicati su TikTok entrano nel negozio, si rivolgono ad Angela o ad Ale, i due negozianti cinesi, chiedendo loro le cose più assurde: dalle sopracciglia pronte da attaccare ogni mattina ai personaggi e ai pupazzi più richiesti dei cartoni animati. Qualcuno chiede "roba seria" che vada ben oltre i soliti articoli che si possono trovare nei più forniti negozi cinesi della Capitale. E così la frase "Certo, noi abbiamo tutto" è diventata una sorta di slogan da An Megastore.

Angela si cala nei panni della personal shopper proponendo look adeguati ad ogni situazione a prezzi imbattibili, Ale - che parla anche romano - risolve senza alcuna fatica i desideri di tutti i ragazzi, da chi vuole la macchina roboante a chi cerca acquari, nani da giardino e prodotti di ogni tipo. I loro video su TikTok collezionano migliaia di visualizzazioni e, soprattutto per i giovani che abitano a Roma, sono diventati il regno dove trovare qualsiasi cosa. Se poi c'è la possibilità di farsi un video e diventare virale, il gioco è fatto.