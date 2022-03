Dopo 10 anni al Trullo apre la mensa nel nido municipale

Da tempo le famiglie che hanno iscritto i propri figli all’asilo nido municipale nella fascia oraria mattutina, puntavano all’apertura di una mesa. La richiesta è stata recepita dall’ente municipale e, dal primo marzo 2022, i bambini iscritti nella fascia 7.00 -13.30 possono beneficiare di un pasto caldo.

Inaugurato il servizio

“Da oggi parte il servizio di refezione nel Nido Loris Malaguzzi del Municipio XI per i bambini che frequentano il turno antimeridiano. Un servizio atteso e richiesto da circa dieci anni dalla comunità educante e dalle famiglie – ha sottolineato il minisindaco Gianluca Lanzi, che ha ringraziato per l’obiettivo raggiunto l’assessorato capitolino alla scuola oltre agli uffici municipali ed alle educatrici della struttura.

Una richiesta arrivata dal territorio

Il nido Loris Malaguzzi, considerato un'eccellenza del territorio, accoglie complessivamente 60 bambini, divisi tra quelli che lo frequentano la mattina (47) e quanti invece vi sono iscritti per il pomeriggio (27). La scuola è stata inaugurata nel 2003 ma è stato soltanto negli ultimi 10 anni che è emersa la richiesta di un servizio mensa. La raccolta firme avviata nel territorio, ha prodotto il risultato sperato. I bambini che prima uscivano alle 13.30 senza aver mangiato, adesso tornano a casa con la pancia piena.

Dieci anni di attesa

“Siamo felici di aver attivato questo servizio che la comunità attendeva da quasi 10 anni – ha commentato l’assessora comunale Claudia Petrelli, presente all’inaugurazione della mensa”. Un servizio attivato con un primo piatto (pasta all’olio e parmigiano) un secondo di formaggio e carote e la frutta, come previsto dalle dietiste del territorio.

Un bisogno concreto

L’annosa richiesta delle famiglie del Trullo ha quindi fatto breccia. “Spesso l'amministrazione può mostrarsi distante dalle esigenze delle famiglie e delle stesse istituzioni territoriali e scolastiche, ma oggi, l'avvio della mensa e il lavoro svolto per raggiungere l'obiettivo, è un segnale anche in questo senso: è un esempio di come l'amministrazione può rispondere ai bisogni in modo concreto e anche di come intendiamo lavorare con i territori e i Municipi per portare servizi dove servono”.