VIDEO | Polizia respinge i protestanti del Liceo Ripetta, la preside: “Studenti strumentalizzati, quello che dicono è infondato”

12 studenti sono rimasti tutta la notte dentro all'istituto. Questa mattina un centinaio quelli a protestare fuori dal liceo artistico Ripetta, con la presenza delle Forze dell’ordine che impedivano l’ingresso ai ragazzi. “Anna, dimettiti!”, urlano a gran voce gli studenti riferendosi alla Preside che, però, non capisce le motivazioni della protesta: “Quello che dicono è infondato, sono strumentalizzati da un movimento politico”.

Non tutti gli studenti, però, sono d’accordo: “La preside continua a spendere soldi per imbiancare i muri, poi le finestre crollano. Abbiamo mandato 20 lettere per chiedere un confronto e lei non le ha neanche lette”. Il clima di tensione aumenta al momento del respingimento degli studenti da parte della polizia.