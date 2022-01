Le occupazioni d'autunno costano caro: valanga di sospensioni per gli studenti romani

Decine di sanzioni nei licei romani, con sospensioni anche di 16 giorni, dopo l'ondata di occupazioni che si è registrata tra ottobre e dicembre. E gli studenti non ci stanno, palesando tutta la loro indignazione direttamente all'ufficio scolastico regionale, con un sit-in che è andato in scena oggi, animato da delegazioni di istituti di Roma e provincia.

Come abbiamo raccontato negli scorsi mesi, circa sessanta scuole nell'area metropolitana capitolina hanno vissuto occupazioni da parte dei proopri alunni, in alcuni casi sostenute da organizzazioni esterne (il più delle volte Osa, in un paio di casi anche da Blocco Studentesco). Prima di Natale, in una circolare inviata a tutti i dirigenti, il direttore dell'Usr Rocco Pinneri chiedeva di sanzionare gli occupanti "avendo cura di identificarne il più possibile" e premurandosi di chiedere "a chi è stato identificato di risarcire la spesa per la sanificazione della scuola assieme a ogni eventuale danno, non essendo giusto che se ne debba far carico la collettività".

Detto, fatto. In alcuni casi, come quello di Cristian dell'istituto stuperiore Pirelli al Tuscolano, si è arrivati a comminare 16 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza, mettendo seriamente a rischio l'accesso all'esame di maturità. Al Virgilio, storico classico di via Giulia, il portavoce del neonato movimento studentesco della "Lupa" e membro tra i più attivi del collettivo autorganizzato è stato "condannato" a 3 giorni di sospensione con obbligo di frequenza, che verranno scontati partecipando ad un progetto di riqualificazione dei luoghi all'interno dell'istituto.

"Tutti e quattro i portavoce delll'occupazione (iniziata il 1° novembre e andata avanti fino al 7, ndr) sono stati sanzionati - spiega il giovane a RomaToday - e le motivazioni principali sono state queste: non aver obbedito a all'ordine di un componente del personale scolastico, nel caso specifico la preside, che ci chiedeva di andare via entro venerdì 5 novembre. Poi, per aver fatto danni e messo in pericolo il decoro e la salubrità della scuola". L'esponente del collettivo racconta "di veri e propri processi, fatti senza che si potesse provare la responsabilità individuale. Come si possono attribuire a me eventuali danni, le scritte sui muri o la sporcizia? Come si può attribuire a me la decisione, presa da un gruppo di persone in democrazia, di proseguire una protesta?". E a chi è convinto che al Virgilio ci sia un gran numero di genitori "conniventi", per motivi politici, lo studente all'ultimo anno risponde così: "I miei genitori erano contrari all'occupazione - conclude - e c'è stata grande tensione quella settimana, perché non sono mai tornato a casa a dormire. Ma quando hanno saputo della sospensione e delle motivazioni hanno espresso il loro dissenso, perché la scuola è andata oltre quanto necessario".

"Negli ultimi mesi noi studenti abbiamo mostrato il nostro malcontento per la condizione in cui versano da anni gli istituti scolastici - scrivono in una nota gli studenti e le studentesse in protesta di fronte all'ufficio scolastico regionale, in via Frangipane - , opponendoci alla gestione del governo Draghi con occupazioni, scioperi e mobilitazioni. Chiediamo la revoca immediata dei provvedimenti disciplinari e una presa di posizione netta dell'Usr, vogliamo un incontro subito per discutere anche le modalità del rientro nei nostri istituti".