A Roma si riuniscono gli stati generali degli studenti

Tavoli di lavoro tematici sul diritto allo studio, il benessere psicologico, la didattica, il clima, l'antifascismo e il transfemminismo allo Scalo Playground di San Lorenzo e un'assemblea plenaria al Teatro Italia, così si concluderà oggi, domenica 20 febbraio, la tre giorni degli Stati Generali della scuola pubblica che sta vedendo riuniti a Roma l'Unione degli Studenti insieme ad associazioni come Actionaid, Fridays for Future e Libera.

Il confronto è iniziato il 18 febbraio al circolo Snodo al Pigneto, con oltre 400 studentesse e studenti da tutta Italia. Oggi diventeranno 600: "Vogliamo cambiare radicalmente il ruolo che ad oggi svolge la scuola nel nostro paese - spiega Luca Redolfi, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti - le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, in meno di un mese, hanno evidenziato il dovere morale di ripensare il rapporto scuola - lavoro e scuola - società. I luoghi della formazione devono trasformare il sistema, non riprodurne le stesse logiche aziendalistiche e volte unicamente al profitto".

"Domenica, in un momento plenario al Teatro Italia - conclude Ridolfi -, restituiremo le nostre riflessioni al mondo della politica: vogliamo che il Ministro Bianchi si presenti per ascoltare gli studenti, per dare risposte a chi da un anno si mobilita per cambiare l'attuale modello di scuola".