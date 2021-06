Le scuole del Municipio VII festeggiano la Festa della Famiglia

In occasione dell'ultimo giorno di scuola la Dussmann ha organizzato un concorso a premi e un menù speciale per le scuole del Lotto 1 del Municipio VII di Roma

Nel Municipio VII le mense scolastiche gestite dala società Dussmann l’azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica daranno vita all’iniziativa la Festa della Famiglia. In occasione dell’ultimo giorno di scuola, martedì 8 giugno la Dussmann ha organizzato un concorso a premi che vedrà coinvolte le scuole del lotto 1 del Municpio VII di Roma e regalerà un menù speciale a tutti gli studenti degli istituti coinvolti.

Il concorso a premi

La Dussman ha indetto una gara tra tutte le classi di tutte le scuole del Municipio VII coinvolte nell'iniziativa, e nello specifico tutti i bambini sono stati invitati a realizzare un disegno a tema famiglia. La giuria di dietisti e tecnici Dussmann ha poi selezionato il più bello e inerente al tema e come premio il disegno vincitore è stato incluso nella grafica della locandina dell’evento appesa in tutti gli istituti, e i bambini della classe vincitrice riceveranno un tablet Samsung ciascuno donato da Dussmann. La classe vincitrice del concorso è stata la 3° A della Scuola Calice sita in via del Calice 34/I.

Diego Ferradino Responsabile Servizio di Ristorazione Dussmann spiega che "nel periodo di pandemia si è spesso utilizzato la DAD e per questo il regalo di un tablet è da considerare stimolante ed utile”.

Il menu speciale

L’ultimo giorno di scuola offrirà agli studenti anche un menù speciale. Dussmann infatti prevede per le scuole materne ed elementari pizza margherita, mortadella di Bologna IGP accompagnata da insalata di pomodori e ciambellone variegato artigianale, preparato anche nelle diverse varianti dalle cuoche Dussmann per gli allergici a latte, uova, glutine. Nei nidi capitolini invece il menù sarà composto da timballo goloso, insalata di pomodori e torta paradiso.

Gli istituti coinvolti

Sono stati tantissimi gli istituti scolastici coinvolti nell'iniziativa. E a tutti loro martedì 8 giugno spetterà il menù speciale della Dussmann.

Questi gli istituti coinvolti: Damiano Chiesa + Egerio Levio, Antonio De Curtis, Rossini, Germoglio delle Idee, Puccini, Aldo Fabrizi, Salvo D'Acquisto, Don Filippo Rinaldi, Montessori, Pulce D'Acqua, Appio Claudio-Amantea, IV Miglio-Milanesi, Pollicino Verde, Gregna S.Andrea - Della Seta, Piscine Torrespaccata, De Filippo, Bambini del Mondo, Gentile, Meattini, Colorarte, Centroni, Matisse, Fellini, Rizzieri, Niobe-Faro dei Bambini, Casalotto, Fontanile Anagnino, S. Matteo 104 e 102 dell'Infanzia, Mirò, Gaudì, Fazio, Barcaccia, Ponte Linari, Allegra Brigata, Mondrian, Piccole Gemme, Messina Bosco e Scheitzer, Fadda, Messina, Garibaldi, Bobbio, Ada Negri, Manzoni, Verdi, Quasimodo, Mommsen, D'Aosta, Cagliero, Lazzaroni, Rodari, Carducci, Diaz.

A questi si aggiungono pure gli asili nido: I Piccoli Artisti, Accademia dei Cuccioli, Melodilla, Il Giardino di Susanna, Arcobaleno, La Chiocchiola, Germoglio Verde, Le Marionette, Scarabocchio, Giromondo, Girotondo, Pollicino, Melograno, Trottola, Accademia della Briciola, Cestino dei Tesori, L'Arco, Mondo Fatato, Pan di Zucchero, Un due tre stella, Trenino e Mimosa.