Sicurezza a scuola, il Lazio fanalino di coda: solo l'1% ha l'adeguamento sismico

Solo l’1% delle scuole presenti all’interno della nostra regione ha già effettuato l’adeguamento antisismico. E’ questo il dato che emerge dall’ultimo report che la onlus CittadinanzAttiva ha pubblicato sulla sicurezza a scuola.

Adeguamenti sismici nelle scuole del Lazio

La nostra regione, che conta 3201 plessi, è quella che in percentuale ha eseguito il più basso numero di lavori per adeguare, sul piano sismico, i propri plessi. In una classifica tra le regioni, al Lazio tocca il penultimo posto: il finalino di coda è la Sardegna (0,7%) mentre le regioni più attente a questa esigenza sono risultate essere le Marche (9,2%) ed il Molise (8,9%). Il dato del Lazio diventa leggermente più incoraggiante se si prendono in considerazione anche “i miglioramenti sismici”, cioè quei “lavori effettuati che aumentano la sicurezza strutturale esitente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richieste dalle norme” ha spiegato CittadinAttiva nel proprio report. Gli edifici che hanno ottenuto un adeguamento, sommati a quelli che hanno sperimentato un “miglioramento”, sono in tutto 64, vale a dire l’1,9% di quelli presenti nel Lazio.

La situazione delle scuole a Roma

Ma qual è la situazione a Roma? Tra la Capitale ed il territorio della sua provincia sono previsti 175 interventi, per i quali era stato messo a disposizione uno stanziamento iniziale di 130 milioni di euro. Le scuole che possono beneficiare di queste risorse, ottengono un miglioramento statico e sismico e, quindi, contribuiscono a far aumentare il dato regionale aggregato (1,9%) precedentemente descritto. I fondi hanno consentito già la partenza del 70% di cantieri e gli altri, ha recentemente chiarito Daniele Parrucci, consigliere delegato dell'ex Provincia, “inizieranno entro il 30 novembre”. In questo momento sono 17 gli edifici rimessi a nuovo con interventi però, va sottolineato, che non hanno riguardato solo l’aspetto antisismico.

Lavori anche per adeguamento antincendio

Per il 2024 il dato regionale sull’adeguamento sismico dovrebbe pertanto migliorare, grazie al robusto stanziamento. Va però precisato che i 130 milioni servono anche per colmare un altro gap: quello dell’adeguamento antincendio. Lo scorso anno infatti, al suono della campanella, l’80% delle scuole non ne disponeva e, quindi, si sta lavorando anche per recuperare terreno su questo fronte.