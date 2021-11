La scuola Volontè compie dieci anni: è uno dei principali poli formativi italiani per le professioni del cinema

La scuola Volonté, inaugurata il 17 novembre 2011 e considerata oggi tra i principali poli formativi italiani dedicati alle professioni del cinema, compie dieci anni di attività. Un traguardo cui sono dedicati una serie di appuntamenti, in programma a Roma dal 13 novembre al 6 dicembre 2021, con incontri, dibattiti, proiezioni e omaggi, dei quali sarà protagonista soprattutto la comunità di docenti e studenti, in corso e diplomati, della Scuola.

La Scuola Volonté compie dieci anni

“Auguri alla Scuola Volontè della Regione Lazio per i suoi primi dieci anni. Un centro di formazione che è diventato uno dei principali poli formativi italiani dedicati alle professioni del cinema” - il messaggio dell’assessore al Lavoro, Nuovi diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio Claudio Di Berardino.

“A oggi, sono circa 400 i giovani che si sono formati in questa scuola d’arte cinematografica con risultati molto positivi per l’alto livello di competenze acquisite. Il costante aumento delle candidature è segno della qualità dell’offerta formativa di una realtà che nel tempo si è evoluta facendo della cultura e del talento delle leve di crescita e di inserimento nel mondo del lavoro. Molti studenti che hanno frequentato la Scuola Volonté nel corso di questi anni, hanno effettivamente intrapreso le professioni del cinema, in alcuni casi con esiti brillanti. Sappiamo infatti che in media oltre il 60% ha trovato con continuità una collocazione lavorativa nell’industria cinematografica. Per alcuni indirizzi le percentuali di impiego arrivano al 90%. Un’esperienza formativa come questa, totalmente gratuita rappresenta un esempio positivo e concreto di come stiamo cambiando la formazione nella nostra regione. Guardando al futuro e ai prossimi anni, grazie ai fondi del PNRR e ai fondi europei, continueremo a lavorare per creare un ponte tra formazione e mercato del lavoro, per preparare e formare i giovani con delle competenze specifiche da spendere poi nel mercato del lavoro. A docenti, professionisti del cinema e alunni rivolgo i miei complimenti per questo traguardo e un grande in bocca al lupo per i traguardi futuri su cui la Regione Lazio è impegnata a lavorare”.

Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté

La Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté è un centro di formazione professionale della Regione Lazio, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito tramite convenzione dalla società regionale LAZIOCrea SpA. Offre un percorso formativo gratuito di durata triennale dedicato alle principali aree tecnico-artistiche che concorrono alla realizzazione di un film: Regia, Sceneggiatura, Organizzazione della produzione, Recitazione, Direzione della fotografia, Scenografia, Costume cinematografico, Ripresa del suono, Montaggio del suono, Montaggio della scena, Vfx Design. Al percorso formativo possono accedere, dopo un’articolata fase di selezione, giovani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, iscritti ai Centri per l’impiego. Le attività si svolgono nelle sue due sedi: quella alla Magliana in via Greve, 61 e quella di Trastevere e in Largo Ascianghi, 5 presso l’Hub culturale WEGIL della Regione Lazio. I docenti, incaricati attraverso avvisi pubblici, sono noti professionisti attivi nel cinema italiano contemporaneo.