Scuola Pallavicini, dalla palestra allagata ai pallet con i chiodi nel cortile: "Da oltre 4 anni in queste condizioni"

Il giardino incolto, il cortile di passaggio usato come deposito per vecchi banchi dismessi e pallet con chiodi arrugginiti a vista, il corridoio della palestra che si allaga quando piove a causa delle infiltrazioni e la porta di accesso alla palestra con i buchi nel vetro rattoppati con il cartone. Alla scuola primaria "Guglielmo Pallavicini" in via Don Pasquino Borghi, zona Mostacciano, la manutenzione e la cura degli spazi sono rimaste abbastanza indietro.

"Palestra chiusa due giorni per infiltrazioni, in un cortile hanno visto dei topi"

A denunciarlo sono i genitori delle bambine e dei bambini che frequentano l'istituto comprensivo, come Elisabetta la cui figlia frequenta la quarta elementare: "Da quattro anni è così - racconta a Roma Today - ma ci sono genitori che mi raccontano di una situazione anche precedente. La palestra è anche bella, ma quando ha piovuto c'erano le pozzanghere nel corridoio e quindi è rimasta chiusa un paio di giorni. La porta di accesso fa passare l'aria e d'inverno fa freddo, i bambini si ammalano soprattutto se ci vanno alla prima ora. Nelle aree di passaggio da tantissimo tempo ci sono banchi abbandonati e pallet con i chiodi, non è solo pericoloso perché si accumula anche sporcizia e a volte i bambini hanno raccontato di aver visto dei topi". Anche il giardino, che pure sarebbe uno spazio grande per far svagare gli alunni, è una fonte di pericolo: "Da anni non si vede nessuno del servizio giardini - continua Elisabetta -, per fortuna se ne occupano i volontari della protezione civile, ma so che ci sono delle buche su cui sono stati messi dei copertoni d'auto a chiusura". Secondo quanto racconta la signora, sarebbero stati fatti dei lavori nel 2020: "Ma non sappiamo bene di che genere, perché comunque continua a colare l'acqua in palestra".

Santori (Lega): "Situazione pericolosa"

"La situazione della scuola elementare Pallavicini sta diventando insostenibile e pericolosa - commenta Fabrizio Santori, consigliere della Lega in Campidoglio - . Nonostante i continui solleciti dei genitori e della direzione della scuola agli uffici competenti del Municipio IX, purtroppo non ci sono stati interventi importanti di ripristino della sicurezza, lasciando alcuni spazi in gravissime condizioni in cui viene messa a rischio l'incolumità di tantissimi bambini. Piove nella palestra, banchi buttati in aree di transito, pallet con i chiodi, giardino in condizioni pietose. Purtroppo non è l'unica scuola di Roma che versa in queste condizioni".

L'assessora Angelucci: "Presto manutenzione straordinaria"

Interpellata dal nostro giornale, la nuova assessora alla Scuola del Municipio IX, Paola Angelucci, ha tenuto a rassicurare i genitori della Pallavicini: "Ho parlato con gli uffici tecnici - risponde - e c'è un progetto in fase di approvazione definitiva, in stato avanzato, che inizialmente prevedeva solo un adeguamento del sistema antincendio, opera comunque importantissima, ma si è pensato di ampliarlo e fare una manutenzione straordinaria di tutto il plesso. Ci sono alcuni ritardi di cui ho preso atto solo adesso, perché ci siamo insediati da pochi giorni e sto studiando le carte. La prossima settimana, insieme al direttore dell'ufficio tecnico, farò un sopralluogo affinché anche la politica entri dentro le problematiche del territorio. Non vogliamo lasciare nulla di incompiuto, ricucendo concretamente le relazioni con scuole, comitati, semplici cittadini in tutti i numerosi territori che compongono il Municipio".