Scuola, mascherine sì o no? I presidi lanciano l'allarme in vista della riapertura

Tra un mese e mezzo le scuole riapriranno e le famiglie non sanno se i loro figli dovranno indossare la mascherina o meno all'interno degli istituti per proteggersi dal Covid 19 e impedire la diffusione del virus, che secondo i virologi potrebbe nuovamente mutare in autunno tornando a circolare prepotentemente. Anche i presidi lanciano l'allarme, affidando la preoccupazione al numero uno della costola romana dell'associazione nazionale di categoria.

"Mentre aspettiamo indicazioni sulla ripartenza - fa sapere Mario Rusconi all'agenzia Dire -, c'è un virus che non molla e si sta evolvendo. È evidente che se il virus comincia di nuovo a diffondersi, tornare in parte alla didattica a distanza sarà inevitabile, anche se non è quello che speriamo: per noi la scuola è in presenza". Lo spettro della Dad torna ad aggirarsi tra i banchi, quindi.

Il dirigente dell'istituto Pio IX si dice "preoccupato dell'assoluta mancanza di notizie da parte del ministero della Salute. Confidiamo che almeno entro la fine di agosto - prosegue Rusconi - ci diano indicazioni precise sulle mascherine e speriamo che gli enti locali utilizzino questo tempo per garantire un'areazione all'interno delle aule, soprattutto se dovesse venir meno l'uso della mascherina in classe".

Il 29 luglio Rusconi ha incontrato il sindaco Roberto Gualtieri e le assessore a scuola e infrastrutture Claudia Pratelli e Ornella Segnalini: "Ci siamo visti per capire come ricominciare l'anno scolastico - riferisce - perché se non si fa nulla adesso dopo sarà troppo tardi. Chiediamo un maggiore impegno da parte di tutti gli enti locali perché si diano da fare per permettere che la scuola riprenda normalmente in sicurezza. Avremmo voluto che questo tema entrasse tra gli argomenti della campagna elettorale, ma come al solito la scuola è la Cenerentola del nostro sistema politico".

E quando si parla di sistemi d'areazione, il veterano dei presidi romani è scettico: "Un sistema professionale costa dai 3 ai 5.000 euro per aula - conclude - e pochissime scuole ne dispongono. Ci sono 42.000 edifici sul territorio, sarebbe una spesa enorme e un dispendio enorme di energie. Anche su questo non arrivano notizie".