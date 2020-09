Scuola, a Roma corsa contro il tempo per le aule: 68 classi ospitate dalle parrocchie

È partita la corsa contro il tempo. Mancano quattro giorni alla riapertura delle scuole e ancora diversi istituti lamentano la mancanza di aule, di spazi alternativi per poter garantire il distanziamento sociale anti contagio. Così il Comune di Roma chiede aiuto alla Chiesa.

Nell'ambito del Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e Vicariato di Roma, sono stati reperiti ulteriori nuove sedi che consentiranno appunto agli istituti scolastici di ampliare lo spazio a disposizione.

Nello specifico, sono state messe a disposizione 13 parrocchie e 2 istituti religiosi che ospiteranno 68 classi di istituti di diversi municipi della città per un totale di 1.311 alunni.

Mentre la Regione bacchetta i presidi sugli orari di ingresso. Tanti gli istituti che stanno decidendo in autonomia quando far entrare gli studenti. L'Ufficio scolastico regionale però aveva espressamente dato l'ok per due fasce orarie, 8.30 e 9.30. Da qui una lettera inviata dagli assessori alla Scuola e ai Trasporti per richiamare a rispettare le regole stabilite, importanti anche per la gestione in parallelo del trasporto pubblico locale, dove l'obiettivo è scongiurare assembramenti.