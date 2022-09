Aule inagibili e infiltrazioni, protestano gli studenti del Cavour

Infiltrazioni, controsoffitti che crollano, aule chiuse perché inagibili: le studentesse e gli studenti del liceo Cavour, scientifico con vista Colosseo, la mattina del 28 settembre prima di entrare a lezione hanno deciso di protestare, chiedendo alle istituzioni maggiore attenzione per la loro sicurezza.

A organizzare il sit-in è stato il collettivo Tommie Smith, dopo che lunedì 26 in uno dei bagni del secondo piano a un ragazzo è caduta una sbarra di ferro sulle spalle: "Era di dimensioni ridotte, ma pesante, ho rischiato" ha raccontato ai suoi compagni. Una classe è chiusa perché il soffitto colava.

"La maggioranza appena eletta - dicono dal collettivo riferendosi alle elezioni nazionali appena andate in scena - , le cui politiche non sembrano tutelare principalmente gli interessi degli studenti, ci fa solo pensare che la situazione andrà progressivamente peggiorando". “Saremo sempre al fianco di chi lotta per avere spazi sicuri - dichiarano invece dalla rete degli studenti - , il problema dell’edilizia scolastica va risolto in maniera strutturale e nell’immediato. Noi lo abbiamo chiesto e lo continuiamo a chiedere con la campagna Fateci Spazio insieme al sindacato degli edili”.

Interpellata da RomaToday, la preside del Cavour ha cercato di stemperare gli animi: "Questa scuola è molto attenzionata dalla Città Metropolitana - spiega - quindi immediatamente dopo le mie segnalazioni, i tecnici sono venuti per intervenire. L'anno scorso c'è stato l'adeguamento dell'intero sistema antincendio, attualmente è in corso il rifacimento dell'intera facciata interna e dopo le nostre richieste hanno inserito un capitolo di spesa per le infiltrazioni. D'altronde l'edificio è molto antico, i problemi ci sono e i tempi di intervento non sempre sono immediati, ci sono delle problematiche oggettive, ma come scuola abbiamo ricevuto sempre moltissimo dall'ente proprietario. Vengo da scuole di periferia e c'è davvero di molto peggio". Sulla protesta dei suoi studenti: "Sapevo tutto - conclude - mi avevano avvisato. Non è stata una cosa contro di me, loro sanno quanto io sia collaborativa e quanto li ascolti. Hanno voluto sensibilizzare le istituzioni su un tema che sentono molto forte".