Al REMS Minerva primo paziente diplomato con licenza media inferiore

Giovedì 10 Giugno 2021 il primo di tredici utenti delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) della ASL Roma 5 iscritti alla scuola ha conseguito il diploma di licenza media inferiore.

Nel Lazio le REMS sono quattro, due a Frosinone e due a Roma. Il paziende che ha conseguito il diploma fa parte del REMS Minerva, nella ASL Roma 5.

Il progetto

Quello del REMS è un progetto avviato nel novembre del 2019 in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti CPIA3 del Lazio e che ha visto coinvolti 13 pazienti. L’obiettivo è quello di offrire un percorso educativo per la riabilitazione e il reinserimento dei pazienti nella società.

La definizione di un iter formativo-educativo facilita i pazienti che al termine del ciclo di cure avranno la possibilità di orientarsi anche all’interno del mondo del lavoro, per un ristabilimento dei rapporti sociali nell’ambito della legalità e della solidarietà.

I commenti

Il Direttore del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) Giuseppe Nicolò, ha ringraziato “il dott. Corrado Villella, responsabile della R.E.M.S., i Dirigenti Scolastici, prof.ssa Adalgisa Maurizio e prof. Massimo Di Segni, per aver avviato e seguito il progetto, nonché i docenti prof.ssa Paola Russo, prof.ssa Elisa Dispensa, prof. Michele Rubino e prof.ssa Giuseppina Mirra per l’impegno e la dedizione profusi in quest’anno scolastico, segnato peraltro dalle difficoltà legate all’adozione delle misure di profilassi per il COVID-19”.

Giorgio Giulio Santonocito Direttore generale della ASL Roma 5 parla di un traguardo importante “La nostra Azienda” – dichiara Santonocito – “crede nel processo di rinnovamento dell’assistenza sanitaria dei soggetti cittadini con problemi psichiatrici sottoposti a detenzione seguendo il principio secondo cui ogni cittadino ha diritto a ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria a prescindere dalla sua condizione”.

Infine, il direttore della ASL Roma 5 sottolinea come attraverso questi progetti si raggiunge l’obiettivo di guidare e sostenere il cammino degli ospiti delle R.E.M.S. verso l’integrazione e il pieno reinserimento sociale e lavorativo.