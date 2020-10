Palestre scolastiche, al via i lavori in altre 7 scuole comunali: per un mese saranno inagibili

Con la sola eccezione del Municipio VIII, in tutti gli enti di prossimità stanno per partire lavori di manutenzione ad almeno una palestra scolastica o un campo polivalente.



E’ stato aggiudicato il secondo lotto di lavori che andranno ad interessare gli spazi destinata all’attività fisica nelle scuole, in orario curriculari o in quello pomeridiano. Gli interventi, com’è stato anche per il primo lotto che è stato aggiudicato con una settimana d’anticipo, dovranno concludersi entro il 31 dicembre. E, inevitabilmente, comporteranno l'inagibilità di ogni singola palestra/area esterna per circa un mese.

Le Scuole selezionate del Lotto 2 sono:

· IX - I.C. "SANTI SAVARINO" plesso Ottorino Respighi (palestra) - Via Romolo Gigliozzi, 35

· X - I.C. FANELLI MARINI – Plesso Via Pericle Ducati, 12 (palestra)

· XI - I.C. A. GRAMSCI- Plesso Corviale (palestra) - Via Portuense, 745

· XII - I.C. MARGHERITA HACK - Plesso R. Sanzio (palestra) Via Del Casaletto, 599

· XIII - I.C. Piazza BORGONCINI DUCA - Plesso S. Francesco d'Assisi (palestra) - Piazza Borgoncini Duca, 5

· XIV - I.C. OVIDIO (palestra) - Via Bitossi, 5

· XV - I.C. KAROL WOJTYLA - Plesso Largo Borghi, 6 (palestra)



“Lo stanziamento di fondi destinati alla riqualificazione di palestre e campi sportivi polivalenti delle scuole rientra nella programmazione da parte dell’Assessorato allo Sport relativo alla manutenzione di una palestra per Municipio all’anno e va ad aggiungersi a quelle già riqualificate fino ad oggi” ha riccordato l'assessore allo Sport Daniele Frongia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel nel 2017 ed anche nel 2018 sono state 15 le palestre interessate dagli interventi voluti del Campidoglio. Il loro numero è poi sceso a 9 nell'anno successivo. Per il 2020 invece, l’amministrazione comunale, ha deciso di dedicarsi prima a 5 palestre e 2 campetti scolastici. Poi, con il secondo lotto appena aggiudicato, ad altre sette palestre. “L’azione sul territorio, che mira a rafforzare tutto il movimento dello sport di base - ha sottolineato l'assessore capitolino - è una riconferma del buon operato della nostra Amministrazione che investe sullo sport come veicolo di opportunità di sviluppo sociale per la comunità”.