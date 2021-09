Nidi Roma, Mammì: "Rientro regolare con Green Pass, monitoriamo il servizio"

"I nidi capitolini hanno aperto regolarmente garantendo il diritto dei piccoli utenti e il servizio alle famiglie". Veronica Mammì, assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale non ci sta e in una nota replica alle numerose polemiche giunte sin da ieri rispetto ai disagi negli asili nido romani a causa del controllo dei Green Pass, obbligatori per il personale scolastico.

"L’avvio di questo anno educativo è stato segnato dalla sfida di adattare l’organizzazione delle strutture in base alle indicazioni nazionali che si sono susseguite fino al 30 agosto - prosegue Mammì - . Con il ministero dell’Istruzione, Roma Capitale ha tenuto e sta continuando a tenere interlocuzioni, anche attraverso Anci (associazione nazionale comuni italiani, ndr) specificatamente in merito alle disposizioni per i servizi educativi e scolastici rivolti ai bambini fino ai 6 anni”.

Sulla delega ai Municipi per il controllo delle certificazioni verdi anti-Covid 19, l'assessora ribadisce che "la normativa nazionale prevede che sia compito dei datori di lavoro, che nel caso dei nidi capitolini sono proprio i Municipi. Alla luce di ciò come amministrazione centrale non ci siamo sottratti all'impegno di sostenere la riapertura dei servizi educativi nei territori: il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha monitorato e continua a monitorare il regolare andamento del servizio su tutto il territorio cittadino. Rispondendo all’esigenza segnalata dai Municipi, 100 cellulari sono stati messi a disposizione per contribuire al controllo del Green Pass in questi primi giorni di riapertura e la prossima settimana sarà disponibile un cellulare per ogni singolo nido e scuola dell’infanzia capitolina per tutto l’anno”.

Infine, un'ultima precisazione su chi - in particolare i sindacati della funzione pubblica - ha lamentato carenza di personale alla riapertura: "Il rinvio all’8 settembre contenuto nella circolare diffusa ieri - chiarisce Mammì - si riferisce al rientro in servizio del personale delle scuole dell’Infanzia che riapriranno regolarmente all'utenza il 13 settembre, come da calendario scolastico regionale".