Sospensione e 6 in condotta per chi ha occupato: genitori e studenti contro la preside

Il 21 novembre, come oltre una decina di altre scuola, il liceo Plinio Seniore di Castro Pretorio è stato occupato da un gruppo di studentesse e studenti. Una protesta contro il nuovo governo, contro l'introduzione del concetto di "merito" addirittura nel nome del nuovo ministero dell'istruzione, contro la "scuola gabbia", l'alternanza scuola-lavoro e molto altro. A distanza di oltre un mese e mezzo la dirigenza ha deciso di punire gli occupanti, ma non tutti: solo due, i rappresentanti d'istituto maggiorenni che si sono resi disponibili a fare da referenti durante i giorni dell'occupazione.

Una scelta che non è stata affatto presa bene dalla comunità scolastica del liceo scientifico di via Montebello. Il pomeriggio di mercoledì 11 gennaio, durante i consigli di classe straordinari convocati per decidere le sanzioni disciplinari, un folto gruppo di studentesse e studenti si è riunito sotto le finestre della scuola per protestare. Con un elemento diverso rispetto a tutti gli altri sit-in studenteschi: la presenza di molti genitori.

La scelta, confermata dalla scuola, di comminare il 6 in condotta e un giorno di sospensione, ha spinto anche le famiglie a schierarsi al fianco dei ragazzi, in particolare dei due destinatari delle sanzioni, Enrico Dell'Amico e Gabriele Lodetti: "Per anni il Plinio si è caratterizzato per una collaborazione unica tra corpo studentesco e presidenza - fanno sapere proprio i due studenti sanzionati - magari a volte con posizioni diverse, ma sempre lavorando per il benessere degli studenti e della scuola. Questa nuova preside si pone invece totalmente in linea col nuovo governo sul tema della repressione, portando avanti un principio sbagliato volto a punire 2 persone per educarne 1000, anziché provare a comprendere le nostre ragioni”.