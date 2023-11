Le gite scolastiche sono troppo costose e gli studenti del liceo "Giulio Cesare" scioperano in massa

Gite scolastiche troppo costose, date cambiate tre volte, poco preavviso per pagare gli anticipi all'agenzia di viaggi. E così gli studenti del liceo "Giulio Cesare" hanno deciso di protestare. E' successo la mattina del 10 novembre di fronte alla sede di Corso Trieste 48.

Lo sciopero degli studenti del "Giulio Cesare"

Quasi 700 euro per andare quattro giorni a Madrid a dicembre. E' quanto è stato chiesto agli studenti di terza liceo del classico "Giulio Cesare" a Roma, in pieno quartiere Trieste. E così in tanti hanno deciso di protestare, optando per uno sciopero che ha coinvolto diverse decine di adolescenti, che hanno deciso di non entrare in classe al suono della campanella di venerdì 10 novembre.

Le accuse dei rappresentanti degli studenti

"I viaggi di istruzione sono per noi occasioni di socialità, divertimento e apprendimento - si legge in una nota del gruppo dei rappresentanti d'istituto su Instagram - ma non sono mai stati oggetto di cura opportuna da parte della dirigenza. Purtroppo la segreteria scolastica è stata troppo lenta e così come successo l'anno scorso, quando alcune classi hanno visto saltare il viaggio in Grecia, anche quest'anno molti ragazzi non andranno". E il dilatarsi dei tempi amministrativi, a quanto sostengono compatti i rappresentanti del "Giulio", avrebbe causato l'aumento dei prezzi.

Quasi 700 euro per quattro notti a Madrid

Inizialmente il viaggio a Madrid avrebbe dovuto svolgersi per tutte le terze classi dal 19 al 24 novembre, ad un costo totale di 650 euro per sei notti. "La comunicazione era arrivata il 3 novembre - ricordano gli studenti in agitazione - ma poi c'è stato un cambio di date da parte dell'agenzia di viaggi. Saremmo dovuti partire a febbraio, data la difficoltà di reperire voli e alberghi a prezzi consoni. Infine, il 9 novembre, ci viene detto che il viaggio sarebbe stato per alcuni tra il 3 e il 7 dicembre, per altri tra il 16 e il 20, al costo complessivo di 695 euro, di cui 450 da versare entro mezzogiorno del 10 novembre". Un soggiorno ridotto a quattro notti a quasi 700 euro. "Impossibile per molti studenti poter garantire certe cifre nel giro di poche ore. Per loro è stato scontato dover rinunciare" protestano. E così il 10 novembre in molti non sono entrati: "Numeri ufficiali non ne abbiamo, ma stimiamo che circa tre quarti della scuola abbia scioperato".

A RomaToday i rappresentanti degli studenti fanno sapere che "dovremmo avere un incontro con la dirigenza la prossima settimana, se non dovessero cambiare le dinamiche la protesta continuerà perché è troppo importante (soprattutto in questi casi) far sentire la propria voce".