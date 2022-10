Gli studenti scendono in piazza contro alternanza e governo: inizia la stagione delle occupazioni

Il corteo del movimento studentesco romano, previsto domani venerdì 21 ottobre, sarà un primo atto di quanto si prevede durante l'autunno e l'inverno a Roma. La proiezione è quella della grande manifestazione del 18 novembre sotto l'egida dell'unione degli studenti, insieme ai sindacati. Nel frattempo, però, qualcosa succederà. Le occupazioni, come scrivevamo già a fine settembre, sono all'orizzonte.

Il corteo del 21 novembre fino al Miur

L'appuntamento per le scuole romane è poco prima delle 10 a Piramide, per poi iniziare il corteo e arrivare entro le 13 davanti al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a viale Trastevere. "I temi che porteremo in piazza sono quelli del Pcto - spiega il referente della Rete degli Studenti Medi, Leonardo Soffientini - ovvero l'ex alternanza scuola-lavoro che chiediamo venga abolita, poi ambiente, diritti, lavoro. E ovviamente, data la formazione in corso del nuovo governo, faremo sentire la nostra contrarietà alle scelte che si stanno facendo, a partire dalla nomina dei due presidenti delle camere".

Non sono previste tensioni

Azioni particolarmente forti non sembra dovrebbero esserci, anche se le forze dell'ordine a quanto si apprende saranno particolarmente attente affinché non ci siano forzature e tentativi di deviare verso Montecitorio, dove sono in corso le consultazioni. In ogni caso, il corteo del 21 ottobre viene considerato nell'ambiente studentesco romano come il "via libera" a una serie di altre iniziative più o meno ostili, una su tutte l'occupazione dei licei.

La stagione delle occupazioni sta cominciando

Qualche tensione si è già registrata al liceo Argan in zona Cinecittà, con un tentativo di occupazione andato male in seguito a un sit-in di protesta per la carenza di spazi. Al Virgilio un'assemblea scolastica svolta nella piazzetta antistante l'istituto è stata interrotta dai carabinieri. Ma chi potrebbe già organizzarsi da lunedì 24 in poi sono il Pilo Albertelli, il Rossellini, il Visconti e forse il Russell. Tra novembre e dicembre sono attesi quelli del centro come Virgilio e Mamiani, mentre a quanto sembra più verso dicembre potrebbe succedere qualcosa, di nuovo, al Morgagni di via Fonteiana.