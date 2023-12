In Campidoglio le 118 scuole vincitrici del bando "Roma Scuola Aperta"

Centodiciotto scuole della Capitale aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend. Questo è il numero degli istituti vincitori del bando “Roma Scuola Aperta” che sono state protagoniste di un incontro nella sala Protomoteca del Campidoglio alla presenza di Claudia Pratelli Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

“Roma Scuola Aperta” è un programma, al suo secondo anno di vita, che mira a combattere le diseguaglianze, la povertà educativa e l'abbandono scolastico puntando su un maggior rafforzamento e presenza del sistema scolastico nella comunità facendo diventare la scuola un punto di riferimento dei territori. Durante l'apertura in orari extraordinari i licei si trasformano in laboratori artistici e scientifici con gli studenti che riescono a trovare attività negli stessi spazi, e con la stessa comunità, in cui fanno lezione la mattina. Questo è reso possibile grazie al lavoro dei docenti e delle tante associazioni che hanno aderito al progetto e che supportano i plessi a diventare un punto di riferimento per i territori. Ad Arricchire il progetto la collaborazione con l’Università Roma 3 che valuterà l’impatto di Roma Scuola Aperta misurando l’effetto di una scuola aperta sulla comunità che la vive e su quella che la circonda.

“Questo non è solo un programma ma un'ambizione: quella di contrastare le diseguaglianze, la povertà educativa e l'abbandono scolastico, con più scuola, più comunità, più opportunità. Siamo partiti lo scorso anno e intendiamo proseguire forti dell'esperienza pregressa e di una straordinaria comunità educante" – ha dichiarato l’ass. Pratelli.